https://ria.ru/20231103/pugacheva-1907166070.html

В Кремле прокомментировали возвращение Пугачевой в Россию

В Кремле прокомментировали возвращение Пугачевой в Россию - РИА Новости, 04.11.2023

В Кремле прокомментировали возвращение Пугачевой в Россию

Любой законопослушный гражданин может свободно покинуть Россию и приехать в нее обратно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-03T13:18

2023-11-03T13:18

2023-11-04T01:48

шоубиз

алла пугачева

максим галкин

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Любой законопослушный гражданин может свободно покинуть Россию и приехать в нее обратно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возвращение в страну артистки Аллы Пугачевой."Родственник иноагентов", во-первых, именем нарицательным не является и не должно являться. Второе — российские граждане выезжают в другие страны, работают там, возвращаются обратно в Россию, потом уезжают опять", — сказал он.Представитель Кремля подчеркнул, что это постоянный процесс и так происходит во всех странах мира. "И естественно, любой российский гражданин — добропорядочный, законопослушный российский гражданин — он всегда свободно возвращается на свою родину, в Российскую Федерацию, и так же свободно ее покидает по различным целям, будь то туризм, желание какое-то время пожить где-то в другом месте. И так далее и тому подобное", — добавил Песков.Накануне источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Пугачева приехала в Россию через Псков. Она вернулась в страну без своего мужа Максима Галкина*. Приезд артистки вызвал бурную дискуссию в соцсетях.Пугачева уехала в октябре прошлого года с детьми в Израиль, после чего на нее обрушился шквал критики в социальных сетях. В ответ на это артистка назвала счастьем ненависть людей, которых она "всегда терпеть не могла".В последний раз певица приезжала в Россию в мае — она присутствовала на похоронах модельера Валентина Юдашкина. Пугачева отказалась от общения с журналистами и не комментировала свое местонахождение.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20231011/artisty-1901776611.html

https://ria.ru/20231007/galkin-1901234818.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алла пугачева, максим галкин, россия, дмитрий песков