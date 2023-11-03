https://ria.ru/20231103/pugacheva-1907166070.html
В Кремле прокомментировали возвращение Пугачевой в Россию
В Кремле прокомментировали возвращение Пугачевой в Россию - РИА Новости, 04.11.2023
В Кремле прокомментировали возвращение Пугачевой в Россию
Любой законопослушный гражданин может свободно покинуть Россию и приехать в нее обратно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-03T13:18
2023-11-03T13:18
2023-11-04T01:48
шоубиз
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максим галкин
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дмитрий песков
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Любой законопослушный гражданин может свободно покинуть Россию и приехать в нее обратно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возвращение в страну артистки Аллы Пугачевой."Родственник иноагентов", во-первых, именем нарицательным не является и не должно являться. Второе — российские граждане выезжают в другие страны, работают там, возвращаются обратно в Россию, потом уезжают опять", — сказал он.Представитель Кремля подчеркнул, что это постоянный процесс и так происходит во всех странах мира. "И естественно, любой российский гражданин — добропорядочный, законопослушный российский гражданин — он всегда свободно возвращается на свою родину, в Российскую Федерацию, и так же свободно ее покидает по различным целям, будь то туризм, желание какое-то время пожить где-то в другом месте. И так далее и тому подобное", — добавил Песков.Накануне источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Пугачева приехала в Россию через Псков. Она вернулась в страну без своего мужа Максима Галкина*. Приезд артистки вызвал бурную дискуссию в соцсетях.Пугачева уехала в октябре прошлого года с детьми в Израиль, после чего на нее обрушился шквал критики в социальных сетях. В ответ на это артистка назвала счастьем ненависть людей, которых она "всегда терпеть не могла".В последний раз певица приезжала в Россию в мае — она присутствовала на похоронах модельера Валентина Юдашкина. Пугачева отказалась от общения с журналистами и не комментировала свое местонахождение.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20231011/artisty-1901776611.html
https://ria.ru/20231007/galkin-1901234818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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алла пугачева, максим галкин, россия, дмитрий песков
Шоубиз, Алла Пугачева, Максим Галкин, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали возвращение Пугачевой в Россию
В Кремле заявили, что Пугачева имеет право свободно приезжать в Россию
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Любой законопослушный гражданин может свободно покинуть Россию и приехать в нее обратно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возвращение в страну артистки Аллы Пугачевой.
«
"Родственник иноагентов", во-первых, именем нарицательным не является и не должно являться. Второе — российские граждане выезжают в другие страны, работают там, возвращаются обратно в Россию, потом уезжают опять", — сказал он.
Представитель Кремля подчеркнул, что это постоянный процесс и так происходит во всех странах мира.
"И естественно, любой российский гражданин — добропорядочный, законопослушный российский гражданин — он всегда свободно возвращается на свою родину, в Российскую Федерацию, и так же свободно ее покидает по различным целям, будь то туризм, желание какое-то время пожить где-то в другом месте. И так далее и тому подобное", — добавил Песков.
Народные против народа и СВО: можно ли лишать артистов званий и пенсий
Накануне источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Пугачева приехала в Россию через Псков
. Она вернулась в страну без своего мужа Максима Галкина
*. Приезд артистки вызвал бурную дискуссию в соцсетях.
Пугачева уехала в октябре прошлого года с детьми в Израиль
, после чего на нее обрушился шквал критики в социальных сетях. В ответ на это артистка назвала счастьем ненависть людей, которых она "всегда терпеть не могла".
В последний раз певица приезжала в Россию в мае — она присутствовала на похоронах модельера Валентина Юдашкина
. Пугачева отказалась от общения с журналистами и не комментировала свое местонахождение.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Бери автомат. Заявление Галкина* об Израиле разозлило пользователей Сети