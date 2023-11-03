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В Москве из торгового центра эвакуировали людей из-за оплавленной проводки
В Москве из торгового центра эвакуировали людей из-за оплавленной проводки - РИА Новости, 03.11.2023
В Москве из торгового центра эвакуировали людей из-за оплавленной проводки
Порядка 100 человек эвакуировали из торгового центра на севере Москвы из-за возгорания в электрооборудовании, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:06
2023-11-03T15:06
2023-11-03T15:07
происшествия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Порядка 100 человек эвакуировали из торгового центра на севере Москвы из-за возгорания в электрооборудовании, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В 13.59 сработала пожарная сигнализация в двухэтажном торговом центре по адресу: улица Фестивальная, дом 2А. В целях безопасности из здания эвакуировали порядка 100 человек", - сказал собеседник агентства. По его словам, возникшее возгорание удалось быстро ликвидировать до прибытия пожарных подразделений, никто не пострадал. "Происходила оплавка проводки кондиционера", - уточнил собеседник агентства.
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происшествия, москва, коммерческая недвижимость
Происшествия, Москва, Коммерческая недвижимость
В Москве из торгового центра эвакуировали людей из-за оплавленной проводки
Из московского ТЦ эвакуировали почти 100 человек из-за оплавленной проводки