https://ria.ru/20231103/provodka-1907197001.html

В Москве из торгового центра эвакуировали людей из-за оплавленной проводки

В Москве из торгового центра эвакуировали людей из-за оплавленной проводки - РИА Новости, 03.11.2023

В Москве из торгового центра эвакуировали людей из-за оплавленной проводки

Порядка 100 человек эвакуировали из торгового центра на севере Москвы из-за возгорания в электрооборудовании, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T15:06

2023-11-03T15:06

2023-11-03T15:07

происшествия

москва

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Порядка 100 человек эвакуировали из торгового центра на севере Москвы из-за возгорания в электрооборудовании, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В 13.59 сработала пожарная сигнализация в двухэтажном торговом центре по адресу: улица Фестивальная, дом 2А. В целях безопасности из здания эвакуировали порядка 100 человек", - сказал собеседник агентства. По его словам, возникшее возгорание удалось быстро ликвидировать до прибытия пожарных подразделений, никто не пострадал. "Происходила оплавка проводки кондиционера", - уточнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230929/mvd-1899417295.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, коммерческая недвижимость