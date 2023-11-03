https://ria.ru/20231103/proisshestvie-1907105059.html

В Башкирии мужчина получил десять лет за жестокое убийство бывшей жены

В Башкирии мужчина получил десять лет за жестокое убийство бывшей жены - РИА Новости, 03.11.2023

В Башкирии мужчина получил десять лет за жестокое убийство бывшей жены

Суд в башкирском Белорецке приговорил к 10 годам колонии местного жителя, который от ревности жестоко убил бывшую жену, работавшую в районной администрации,... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T09:56

2023-11-03T09:56

2023-11-03T10:46

происшествия

белорецк

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УФА, 3 ноя - РИА Новости. Суд в башкирском Белорецке приговорил к 10 годам колонии местного жителя, который от ревности жестоко убил бывшую жену, работавшую в районной администрации, сообщили в СУСК по региону. Ночью в августе прошлого года мужчина подкараулил у дома свою бывшую супругу, когда она возвращалась после празднования дня рождения подруги, и на почве ревности зарезал. Исполосованная ножом девушка погибла на месте. Ревнивец скрылся, однако впоследствии сам явился в отдел полиции с повинной. В ходе расследования следователи выяснили, что обвиняемый до этого неоднократно истязал жену, и она не раз обращалась в полицию. В МВД Башкирии в свою очередь сообщали, что убийца состоял на учете как семейный дебошир, его регулярно проверял участковый. Предотвратить убийство это не помогло. "Суд признал мужчину виновным в истязании и убийстве и приговорил его к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил", - сообщили в Следственном комитете. У 31-летней убитой остались двое маленьких детей.

https://ria.ru/20231101/proisshestvie-1906724221.html

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происшествия, белорецк