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В Башкирии мужчина получил десять лет за жестокое убийство бывшей жены - РИА Новости, 03.11.2023
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09:56 03.11.2023 (обновлено: 10:46 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/proisshestvie-1907105059.html
В Башкирии мужчина получил десять лет за жестокое убийство бывшей жены
В Башкирии мужчина получил десять лет за жестокое убийство бывшей жены - РИА Новости, 03.11.2023
В Башкирии мужчина получил десять лет за жестокое убийство бывшей жены
Суд в башкирском Белорецке приговорил к 10 годам колонии местного жителя, который от ревности жестоко убил бывшую жену, работавшую в районной администрации,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T09:56
2023-11-03T10:46
происшествия
белорецк
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УФА, 3 ноя - РИА Новости. Суд в башкирском Белорецке приговорил к 10 годам колонии местного жителя, который от ревности жестоко убил бывшую жену, работавшую в районной администрации, сообщили в СУСК по региону. Ночью в августе прошлого года мужчина подкараулил у дома свою бывшую супругу, когда она возвращалась после празднования дня рождения подруги, и на почве ревности зарезал. Исполосованная ножом девушка погибла на месте. Ревнивец скрылся, однако впоследствии сам явился в отдел полиции с повинной. В ходе расследования следователи выяснили, что обвиняемый до этого неоднократно истязал жену, и она не раз обращалась в полицию. В МВД Башкирии в свою очередь сообщали, что убийца состоял на учете как семейный дебошир, его регулярно проверял участковый. Предотвратить убийство это не помогло. "Суд признал мужчину виновным в истязании и убийстве и приговорил его к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил", - сообщили в Следственном комитете. У 31-летней убитой остались двое маленьких детей.
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происшествия, белорецк
Происшествия, Белорецк
В Башкирии мужчина получил десять лет за жестокое убийство бывшей жены

Ревнивец из Башкирии получил 10 лет за жестокое убийство бывшей жены

© СУ СК России по Башкортостану/ВКонтакте Житель Белорецка, жестоко убивший бывшую жену, в зале суда
Житель Белорецка, жестоко убивший бывшую жену, в зале суда
© СУ СК России по Башкортостану/ВКонтакте
Житель Белорецка, жестоко убивший бывшую жену, в зале суда
Читать ria.ru в
УФА, 3 ноя - РИА Новости. Суд в башкирском Белорецке приговорил к 10 годам колонии местного жителя, который от ревности жестоко убил бывшую жену, работавшую в районной администрации, сообщили в СУСК по региону.
Ночью в августе прошлого года мужчина подкараулил у дома свою бывшую супругу, когда она возвращалась после празднования дня рождения подруги, и на почве ревности зарезал. Исполосованная ножом девушка погибла на месте. Ревнивец скрылся, однако впоследствии сам явился в отдел полиции с повинной.
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В ходе расследования следователи выяснили, что обвиняемый до этого неоднократно истязал жену, и она не раз обращалась в полицию. В МВД Башкирии в свою очередь сообщали, что убийца состоял на учете как семейный дебошир, его регулярно проверял участковый. Предотвратить убийство это не помогло.
"Суд признал мужчину виновным в истязании и убийстве и приговорил его к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил", - сообщили в Следственном комитете.
У 31-летней убитой остались двое маленьких детей.
 
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