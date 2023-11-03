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Путин поручит проработать программу "Земский деятель культуры" - РИА Новости, 03.11.2023
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16:35 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/programma-1907265069.html
Путин поручит проработать программу "Земский деятель культуры"
Путин поручит проработать программу "Земский деятель культуры" - РИА Новости, 03.11.2023
Путин поручит проработать программу "Земский деятель культуры"
Президент РФ Владимир Путин пообещал дать правительству поручение проработать программу "Земский деятель культуры". РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:35
2023-11-03T16:35
россия
владимир путин
образование - общество
новости культуры
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал дать правительству поручение проработать программу "Земский деятель культуры". Во время встречи президента с новым составом Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество" одна из участников мероприятия предложила президенту создать по аналогии с программами "Земский доктор" и "Земский учитель" программу "Земский деятель культуры". "Посмотрим, работа с бюджетом на следующий год закончена, тем не менее есть и дополнительные доходы. Надо посчитать, сколько это стоит. Само по себе предложение очень правильное и благородное... Я правительству такое поручение дам", - заявил Путин. Он подчеркнул, что важность работы, которую проводят работники культуры на местах, огромна. "Сейчас не буду ее характеризовать, мы все понимаем, что это такое работать с людьми напрямую. Как раз те люди, которые культивируют и доводят до людей те самые ценности нравственные и моральные, о которых мы сегодня говорим и которые мы все пытаемся защищать, это, конечно, те люди, которые это делают на местах, на земле, что называется", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231103/putin-1907217655.html
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россия, владимир путин, образование - общество, новости культуры
Россия, Владимир Путин, Образование - Общество, Новости культуры
Путин поручит проработать программу "Земский деятель культуры"

Путин пообещал поручить кабмину проработать программу "Земский деятель культуры"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал дать правительству поручение проработать программу "Земский деятель культуры".
Во время встречи президента с новым составом Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество" одна из участников мероприятия предложила президенту создать по аналогии с программами "Земский доктор" и "Земский учитель" программу "Земский деятель культуры".
"Посмотрим, работа с бюджетом на следующий год закончена, тем не менее есть и дополнительные доходы. Надо посчитать, сколько это стоит. Само по себе предложение очень правильное и благородное... Я правительству такое поручение дам", - заявил Путин.
Он подчеркнул, что важность работы, которую проводят работники культуры на местах, огромна.
"Сейчас не буду ее характеризовать, мы все понимаем, что это такое работать с людьми напрямую. Как раз те люди, которые культивируют и доводят до людей те самые ценности нравственные и моральные, о которых мы сегодня говорим и которые мы все пытаемся защищать, это, конечно, те люди, которые это делают на местах, на земле, что называется", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
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