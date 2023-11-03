https://ria.ru/20231103/programma-1907265069.html

Путин поручит проработать программу "Земский деятель культуры"

Путин поручит проработать программу "Земский деятель культуры" - РИА Новости, 03.11.2023

Путин поручит проработать программу "Земский деятель культуры"

Президент РФ Владимир Путин пообещал дать правительству поручение проработать программу "Земский деятель культуры". РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:35

2023-11-03T16:35

2023-11-03T16:35

россия

владимир путин

образование - общество

новости культуры

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал дать правительству поручение проработать программу "Земский деятель культуры". Во время встречи президента с новым составом Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество" одна из участников мероприятия предложила президенту создать по аналогии с программами "Земский доктор" и "Земский учитель" программу "Земский деятель культуры". "Посмотрим, работа с бюджетом на следующий год закончена, тем не менее есть и дополнительные доходы. Надо посчитать, сколько это стоит. Само по себе предложение очень правильное и благородное... Я правительству такое поручение дам", - заявил Путин. Он подчеркнул, что важность работы, которую проводят работники культуры на местах, огромна. "Сейчас не буду ее характеризовать, мы все понимаем, что это такое работать с людьми напрямую. Как раз те люди, которые культивируют и доводят до людей те самые ценности нравственные и моральные, о которых мы сегодня говорим и которые мы все пытаемся защищать, это, конечно, те люди, которые это делают на местах, на земле, что называется", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231103/putin-1907217655.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, владимир путин, образование - общество, новости культуры