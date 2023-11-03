https://ria.ru/20231103/priamure-1907089218.html

В Приамурье арестовали двух организаторов "бизнеса" по оказанию интим-услуг

В Приамурье арестовали двух организаторов "бизнеса" по оказанию интим-услуг - РИА Новости, 03.11.2023

В Приамурье арестовали двух организаторов "бизнеса" по оказанию интим-услуг

Организаторов "бизнеса" по оказанию интим-услуг задержали в Благовещенске, заведено уголовное дело, сообщает УМВД по Амурской области. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T07:22

2023-11-03T07:22

2023-11-03T07:24

происшествия

благовещенск

россия

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 ноя – РИА Новости. Организаторов "бизнеса" по оказанию интим-услуг задержали в Благовещенске, заведено уголовное дело, сообщает УМВД по Амурской области. По данным полиции, 25-летняя женщина сняла квартиру в Благовещенске, где привлечённые ею амурчанки в возрасте от 19 до 33 лет оказывали интим-услуги за деньги. Другой организатор – 43-летний мужчина доставлял проституток в сауны и гостиницы города. "Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России "Благовещенское" пресечена деятельность двух организаций, специализировавшихся на предоставлении интимных услуг за денежное вознаграждение. Организаторы подпольного бизнеса обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 241 УК РФ (Деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией)", - говорится в сообщении. Расследование уголовных дел окончено. Сейчас оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В скором времени они предстанут перед судом. Такие преступления наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

https://ria.ru/20231102/vymogatelstvo-1907010197.html

https://ria.ru/20231030/arest-1906275086.html

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происшествия, благовещенск, россия, амурская область