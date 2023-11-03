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"Погибло много". Американский наемник раскрыл неприятную правду о ВСУ - РИА Новости, 03.11.2023
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09:23 03.11.2023 (обновлено: 17:17 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/pravda-1907099185.html
"Погибло много". Американский наемник раскрыл неприятную правду о ВСУ
"Погибло много". Американский наемник раскрыл неприятную правду о ВСУ - РИА Новости, 03.11.2023
"Погибло много". Американский наемник раскрыл неприятную правду о ВСУ
На Украине в рядах ВСУ погибло много американцев, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom наемник из США Мэттью Вандайк. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T09:23
2023-11-03T17:17
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. На Украине в рядах ВСУ погибло много американцев, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom наемник из США Мэттью Вандайк.&quot;Около 510 американцев были убиты, еще несколько человек получили ранения&quot;, — утверждает он.По его словам, в наемнических батальонах на Украине погибли не только американские граждане, но и бойцы из стран Европы. Вандайк также отметил, что украинское руководство слишком поздно начало контрнаступление, в результате чего ВСУ приходится сражаться с хорошо подготовленными российскими линиями обороны.&quot;Сейчас наступил тупик, это признали даже украинские военные. Все идет не так хорошо, как мы надеялись&quot;, — посетовал наемник.Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что против России на Украине воюют члены 13 частных военных компаний (ЧВК) из Европы и члены девяти зарубежных военизированных прокси-формирований, установлены почти 800 наемников из 35 стран.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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политика, в мире, украина, россия, европа, вооруженные силы украины, сша
Политика, В мире, Украина, Россия, Европа, Вооруженные силы Украины, США
"Погибло много". Американский наемник раскрыл неприятную правду о ВСУ

Наемник Вандайк: в рядах ВСУ погибло много американцев

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата в Донецкой области
Украинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. На Украине в рядах ВСУ погибло много американцев, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom наемник из США Мэттью Вандайк.
«

"Около 510 американцев были убиты, еще несколько человек получили ранения", — утверждает он.

По его словам, в наемнических батальонах на Украине погибли не только американские граждане, но и бойцы из стран Европы. Вандайк также отметил, что украинское руководство слишком поздно начало контрнаступление, в результате чего ВСУ приходится сражаться с хорошо подготовленными российскими линиями обороны.
«

"Сейчас наступил тупик, это признали даже украинские военные. Все идет не так хорошо, как мы надеялись", — посетовал наемник.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что против России на Украине воюют члены 13 частных военных компаний (ЧВК) из Европы и члены девяти зарубежных военизированных прокси-формирований, установлены почти 800 наемников из 35 стран.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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