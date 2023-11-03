"Погибло много". Американский наемник раскрыл неприятную правду о ВСУ
Наемник Вандайк: в рядах ВСУ погибло много американцев
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата в Донецкой области
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. На Украине в рядах ВСУ погибло много американцев, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom наемник из США Мэттью Вандайк.
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"Около 510 американцев были убиты, еще несколько человек получили ранения", — утверждает он.
По его словам, в наемнических батальонах на Украине погибли не только американские граждане, но и бойцы из стран Европы. Вандайк также отметил, что украинское руководство слишком поздно начало контрнаступление, в результате чего ВСУ приходится сражаться с хорошо подготовленными российскими линиями обороны.
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"Сейчас наступил тупик, это признали даже украинские военные. Все идет не так хорошо, как мы надеялись", — посетовал наемник.
Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что против России на Украине воюют члены 13 частных военных компаний (ЧВК) из Европы и члены девяти зарубежных военизированных прокси-формирований, установлены почти 800 наемников из 35 стран.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.