https://ria.ru/20231103/pravda-1907099185.html

"Погибло много". Американский наемник раскрыл неприятную правду о ВСУ

"Погибло много". Американский наемник раскрыл неприятную правду о ВСУ - РИА Новости, 03.11.2023

"Погибло много". Американский наемник раскрыл неприятную правду о ВСУ

На Украине в рядах ВСУ погибло много американцев, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom наемник из США Мэттью Вандайк. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T09:23

2023-11-03T09:23

2023-11-03T17:17

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. На Украине в рядах ВСУ погибло много американцев, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom наемник из США Мэттью Вандайк."Около 510 американцев были убиты, еще несколько человек получили ранения", — утверждает он.По его словам, в наемнических батальонах на Украине погибли не только американские граждане, но и бойцы из стран Европы. Вандайк также отметил, что украинское руководство слишком поздно начало контрнаступление, в результате чего ВСУ приходится сражаться с хорошо подготовленными российскими линиями обороны."Сейчас наступил тупик, это признали даже украинские военные. Все идет не так хорошо, как мы надеялись", — посетовал наемник.Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что против России на Украине воюют члены 13 частных военных компаний (ЧВК) из Европы и члены девяти зарубежных военизированных прокси-формирований, установлены почти 800 наемников из 35 стран.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20231102/variant-1906930283.html

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политика, в мире, украина, россия, европа, вооруженные силы украины, сша