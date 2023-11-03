https://ria.ru/20231103/ponomarev-1907124167.html

Источник: беглый депутат Пономарев* избежал наказания за ДТП в Киеве

Источник: беглый депутат Пономарев* избежал наказания за ДТП в Киеве - РИА Новости, 03.11.2023

Источник: беглый депутат Пономарев* избежал наказания за ДТП в Киеве

Бежавший из России и признанный иноагентом экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* смог избежать наказания за ДТП на Украине, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T11:10

2023-11-03T11:10

2023-11-03T15:30

происшествия

россия

украина

илья пономарев

госдума рф

киев

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Бежавший из России и признанный иноагентом экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* смог избежать наказания за ДТП на Украине, сообщил РИА Новости информированный источник. По его словам, в августе 2022 года в Киеве Пономарев* во время маневра врезался в припаркованный автомобиль и помял его. Местные полицейские затянули с передачей протокола в суд, передав его туда лишь в 2023 году, рассказал собеседник агентства. "Суд рассмотрел материалы дела и вынес решение о виновности Пономарева* в указанном правонарушении. Однако производство по делу было прекращено в связи с истечением сроков давности", — сказал источник. Экс-депутат Госдумы Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом — на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году его объявили в розыск и заочно арестовали за распространение фейков о российской армии.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230613/obyski-1877723241.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, украина, илья пономарев, госдума рф, киев