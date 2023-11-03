https://ria.ru/20231103/ponomarev-1907124167.html
Источник: беглый депутат Пономарев* избежал наказания за ДТП в Киеве
Источник: беглый депутат Пономарев* избежал наказания за ДТП в Киеве - РИА Новости, 03.11.2023
Источник: беглый депутат Пономарев* избежал наказания за ДТП в Киеве
Бежавший из России и признанный иноагентом экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* смог избежать наказания за ДТП на Украине, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T11:10
2023-11-03T11:10
2023-11-03T15:30
происшествия
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украина
илья пономарев
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Бежавший из России и признанный иноагентом экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* смог избежать наказания за ДТП на Украине, сообщил РИА Новости информированный источник. По его словам, в августе 2022 года в Киеве Пономарев* во время маневра врезался в припаркованный автомобиль и помял его. Местные полицейские затянули с передачей протокола в суд, передав его туда лишь в 2023 году, рассказал собеседник агентства. "Суд рассмотрел материалы дела и вынес решение о виновности Пономарева* в указанном правонарушении. Однако производство по делу было прекращено в связи с истечением сроков давности", — сказал источник. Экс-депутат Госдумы Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом — на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году его объявили в розыск и заочно арестовали за распространение фейков о российской армии.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, украина, илья пономарев, госдума рф, киев
Происшествия, Россия, Украина, Илья Пономарев, Госдума РФ, Киев
Источник: беглый депутат Пономарев* избежал наказания за ДТП в Киеве
Экс-депутат Госдумы Пономарев стал виновником ДТП в Киеве, но избежал наказания