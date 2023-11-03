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Военная помощь Киеву создает рабочие места для американцев, заявил Пентагон - РИА Новости, 03.11.2023
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20:47 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/pomosch-1907327861.html
Военная помощь Киеву создает рабочие места для американцев, заявил Пентагон
Военная помощь Киеву создает рабочие места для американцев, заявил Пентагон - РИА Новости, 03.11.2023
Военная помощь Киеву создает рабочие места для американцев, заявил Пентагон
Пентагон назвал военную помощь Украине "разумной инвестицией", которая помогает США создавать рабочие места и укреплять индустриальную базу. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T20:47
2023-11-03T20:47
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сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Пентагон назвал военную помощь Украине "разумной инвестицией", которая помогает США создавать рабочие места и укреплять индустриальную базу. "Оборонная помощь для Украины - это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Она помогает предотвратить расширение конфликта в регионе и сдерживает возможную агрессию где-либо еще, в то же время укрепляя нашу оборонную индустриальную базу и создавая высококвалифицированные рабочие места для американцев", - говорится в распространенном Пентагоном сообщении. США ранее объявили о новой помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов. Со складов Киеву передадут боеприпасы для ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, артснаряды, ПТРК и теплую одежду. Часть суммы пойдет на укрепление противовоздушных возможностей Украины в долгосрочной перспективе. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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украина, россия, сша, дмитрий песков, сергей лавров, пентагон, нато
Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Пентагон, НАТО
Военная помощь Киеву создает рабочие места для американцев, заявил Пентагон

Пентагон: военная помощь Украине создает рабочие места для американцев

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Пентагон назвал военную помощь Украине "разумной инвестицией", которая помогает США создавать рабочие места и укреплять индустриальную базу.
«
"Оборонная помощь для Украины - это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Она помогает предотвратить расширение конфликта в регионе и сдерживает возможную агрессию где-либо еще, в то же время укрепляя нашу оборонную индустриальную базу и создавая высококвалифицированные рабочие места для американцев", - говорится в распространенном Пентагоном сообщении.
США ранее объявили о новой помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов. Со складов Киеву передадут боеприпасы для ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, артснаряды, ПТРК и теплую одежду. Часть суммы пойдет на укрепление противовоздушных возможностей Украины в долгосрочной перспективе.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине
Вчера, 20:13
 
УкраинаРоссияСШАДмитрий ПесковСергей ЛавровПентагонНАТО
 
 
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