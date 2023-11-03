https://ria.ru/20231103/pomosch-1907125135.html

Эксперт оценил перспективы дальнейшей помощи Украине со стороны США

Эксперт оценил перспективы дальнейшей помощи Украине со стороны США - РИА Новости, 03.11.2023

Эксперт оценил перспективы дальнейшей помощи Украине со стороны США

Перспективы дальнейшей финансовой помощи Украине со стороны США остаются туманными, так как для Вашингтона сейчас важнее экстренная помощь Израилю, заявил РИА... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T11:14

2023-11-03T11:14

2023-11-03T11:14

украина

израиль

в мире

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

владимир василев

чак шумер

майк джонсон

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Перспективы дальнейшей финансовой помощи Украине со стороны США остаются туманными, так как для Вашингтона сейчас важнее экстренная помощь Израилю, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Ранее контролируемая республиканцами палата представителей США (нижняя палата конгресса) одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины. При этом лидер демократов в сенате (верхняя палата конгресса) Чак Шумер заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать законопроект, раз в нем нет пункта о выделении помощи Украине, и вместо этого представит собственную двухпартийную инициативу. "Мы видим нарастание серьезного кризиса в условиях разделенного правления (то есть раскола между ветвями власти в США - ред.). Сегодня Шумер и Митч Макконел (лидер республиканцев в Сенате, - ред.) работают над сенатским законопроектом, который объединит помощь Украине и Израилю. Может быть, они добавят еще что-то – например, помощь Тайваню. То есть пакетный принцип", - заявил Васильев РИА Новости. При этом он напомнил, что спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее уже заявлял, что "пакетный принцип" не имеет никаких шансов для того, чтобы пройти палату представителей. При этом Джонсон подчеркнул, что палата представителей готова рассмотреть помощь Украине, но только после того, как законопроект о помощи Израилю будет утвержден и подписан. "Каким образом будет решена эта ситуация, сказать очень сложно. Очевидно, что палата представителей не спешит с выделением средств на поддержку Украины. Затягивание ее достаточно выгодно республиканцам… Не получит Украина денег – ну и бог с этим делом. Это не приоритет в деятельности нижней палаты. Пускай голова болит у Белого дома или у демократов в Сенате США… Каким образом будет решаться этот кризис, сказать сложно. Но у республиканцев в палате представителей нет никаких стимулов и побудительных мотивов дальше педалировать помощь Украине", - отметил он. По оценке Васильева, этот кризис стал следствием того, что и для американских политиков, и для общественного мнения экстренная помощь Израилю гораздо важнее финансирования Украине. "Проблема помощи Израилю – неотложна, учитывая нынешнюю ситуацию и возможное военное обострение. Демократы в Сенате тут уже должны подсуетиться, мяч на их стороне. Они не могут оставить Израиль без поддержки… Ситуация с помощью Израилю находится на контроле американского общественного мнения", - отметил эксперт. При этом приближается еще и 18 ноября – срок окончания финансирования федерального правительства США по временной схеме. "Тогда возможна ситуация "закрытия правительства" - то, чего удалось избежать 1 октября, когда начался очередной финансовый год", - предупредил эксперт. Это еще дальше отодвинет вопрос о выделении денег Киеву, отметил Васильев.

https://ria.ru/20231030/palestina-1906305434.html

https://ria.ru/20231101/zelenskiy-1906490994.html

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украина, израиль, в мире, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир василев, чак шумер, майк джонсон