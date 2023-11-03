Палата представителей США одобрила помощь Израилю без упоминания Украины
Палата представителей США одобрила проект о помощи Израилю без упоминания Киева
© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Контролируемая республиканцами палата представителей США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины, свидетельствуют результаты голосования.
Проект поддержали 226 членов палаты, против голосовали 196.
Инициатива получила поддержку в нижней палате конгресса, где у республиканцев большинство, на фоне резких заявлений лидера демократов в сенате Чака Шумера. Последний всего несколько часов назад заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать законопроект, раз в нем нет пункта о выделении помощи Украине, и вместо этого представит собственную двухпартийную инициативу.
Белый дом на минувшей неделе направил в конгресс собственный запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, который начался 1 октября. Он включал средства для Израиля и Украины, а также инвестиции в Индо-Тихоокеанский регион, гуманитарную помощь и меры по обеспечению безопасности границ. В общей сложности на эти нужды администрация президента Джо Байдена рассчитывает получить около 106 миллиардов долларов.
Но новый спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее дал понять, что запросы на помощь Украине и Израилю следует рассматривать раздельно. На фоне этого несколько видных республиканцев в обеих палатах конгресса за последнее время неоднократно высказались против продолжения финансирования Киева.
Белый дом выступает резко против принятия законопроекта республиканцев в его нынешнем виде. Как заявили накануне в бюджетном управлении администрации Байдена, принятие такой инициативы послужит "ужасным сигналом России и всему остальному миру" относительно решимости Вашингтона и ознаменует собой "провал в поддержке Украины". В случае, если такой законопроект будет принят в конгрессе, Белый дом пригрозил наложить на него вето.