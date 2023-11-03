Рейтинг@Mail.ru
Палата представителей США одобрила помощь Израилю без упоминания Украины - РИА Новости, 03.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:55 03.11.2023 (обновлено: 08:53 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/pomosch-1907075844.html
Палата представителей США одобрила помощь Израилю без упоминания Украины
Палата представителей США одобрила помощь Израилю без упоминания Украины - РИА Новости, 03.11.2023
Палата представителей США одобрила помощь Израилю без упоминания Украины
Контролируемая республиканцами палата представителей США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T00:55
2023-11-03T08:53
украина
сша
израиль
чак шумер
джо байден
майк джонсон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151366/65/1513666518_0:15:2500:1421_1920x0_80_0_0_09c48f306ffaf9190c7d973733cbc32f.jpg
ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Контролируемая республиканцами палата представителей США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины, свидетельствуют результаты голосования.Проект поддержали 226 членов палаты, против голосовали 196. Инициатива получила поддержку в нижней палате конгресса, где у республиканцев большинство, на фоне резких заявлений лидера демократов в сенате Чака Шумера. Последний всего несколько часов назад заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать законопроект, раз в нем нет пункта о выделении помощи Украине, и вместо этого представит собственную двухпартийную инициативу.Белый дом на минувшей неделе направил в конгресс собственный запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, который начался 1 октября. Он включал средства для Израиля и Украины, а также инвестиции в Индо-Тихоокеанский регион, гуманитарную помощь и меры по обеспечению безопасности границ. В общей сложности на эти нужды администрация президента Джо Байдена рассчитывает получить около 106 миллиардов долларов. Но новый спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее дал понять, что запросы на помощь Украине и Израилю следует рассматривать раздельно. На фоне этого несколько видных республиканцев в обеих палатах конгресса за последнее время неоднократно высказались против продолжения финансирования Киева. Белый дом выступает резко против принятия законопроекта республиканцев в его нынешнем виде. Как заявили накануне в бюджетном управлении администрации Байдена, принятие такой инициативы послужит "ужасным сигналом России и всему остальному миру" относительно решимости Вашингтона и ознаменует собой "провал в поддержке Украины". В случае, если такой законопроект будет принят в конгрессе, Белый дом пригрозил наложить на него вето.
https://ria.ru/20231102/issledovanie-1906957285.html
https://ria.ru/20231101/ssha-1906576439.html
украина
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151366/65/1513666518_409:0:2489:1560_1920x0_80_0_0_43366f4b81ce567de4cb774b8e82a00b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, израиль, чак шумер, джо байден, майк джонсон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Украина, США, Израиль, Чак Шумер, Джо Байден, Майк Джонсон, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Палата представителей США одобрила помощь Израилю без упоминания Украины

Палата представителей США одобрила проект о помощи Израилю без упоминания Киева

© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Контролируемая республиканцами палата представителей США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины, свидетельствуют результаты голосования.
Проект поддержали 226 членов палаты, против голосовали 196.
Люди на фоне американского флага - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Исследование показало, как американцы относятся к помощи Украине
Вчера, 14:56
Инициатива получила поддержку в нижней палате конгресса, где у республиканцев большинство, на фоне резких заявлений лидера демократов в сенате Чака Шумера. Последний всего несколько часов назад заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать законопроект, раз в нем нет пункта о выделении помощи Украине, и вместо этого представит собственную двухпартийную инициативу.
Белый дом на минувшей неделе направил в конгресс собственный запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, который начался 1 октября. Он включал средства для Израиля и Украины, а также инвестиции в Индо-Тихоокеанский регион, гуманитарную помощь и меры по обеспечению безопасности границ. В общей сложности на эти нужды администрация президента Джо Байдена рассчитывает получить около 106 миллиардов долларов.
Но новый спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее дал понять, что запросы на помощь Украине и Израилю следует рассматривать раздельно. На фоне этого несколько видных республиканцев в обеих палатах конгресса за последнее время неоднократно высказались против продолжения финансирования Киева.
Белый дом выступает резко против принятия законопроекта республиканцев в его нынешнем виде. Как заявили накануне в бюджетном управлении администрации Байдена, принятие такой инициативы послужит "ужасным сигналом России и всему остальному миру" относительно решимости Вашингтона и ознаменует собой "провал в поддержке Украины". В случае, если такой законопроект будет принят в конгрессе, Белый дом пригрозил наложить на него вето.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Белый дом заявил, что Байден ветирует проект о помощи Израилю
1 ноября, 03:17
 
УкраинаСШАИзраильЧак ШумерДжо БайденМайк ДжонсонОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала