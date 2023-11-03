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В Польше разгорается скандал из-за фотосессии в угольной шахте - РИА Новости, 03.11.2023
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11:35 03.11.2023 (обновлено: 15:18 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/polsha-1907134540.html
В Польше разгорается скандал из-за фотосессии в угольной шахте
В Польше разгорается скандал из-за фотосессии в угольной шахте - РИА Новости, 03.11.2023
В Польше разгорается скандал из-за фотосессии в угольной шахте
В Польше разгорается скандал из-за эротической фотосессии в действующей угольной шахте "Богданка" (Люблинское воеводство), сообщила газета Wyborcza. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T11:35
2023-11-03T15:18
в мире
польша
люблинское воеводство
россия
ярослав качиньский
право и справедливость
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ВАРШАВА, 3 ноя — РИА Новости. В Польше разгорается скандал из-за эротической фотосессии в действующей угольной шахте "Богданка" (Люблинское воеводство), сообщила газета Wyborcza. &quot;В &quot;Богданке&quot;, в 960 метрах под землей, была сделана фотосессия с участием обнаженных моделей. Фотографии обнаженных моделей на фоне угольных выработок и горнодобывающей техники появились на внутренних коммуникаторах рабочих &quot;Богданки&quot;, — указано в материале.В ситуацию вмешалась депутат сейма Польши Марта Вцисло, которая получила снимки от работников шахты и опубликовала их в своем профиле в соцсети Facebook*. "Эти фотографии я получила от шахтеров. Сначала я подумала, что это какая-то шутка, но оказалось, что нет", — написала депутат.Публикация вызвала шквал возмущений, в комментариях пользователи соцсети писали: "позор", "преднамеренная объективация женщин", "сексизм в чистом виде". В свою очередь правление "Богданки" выступило со специальным заявлением, в котором говорится, что фотосессию для календаря в шахте проводила фирма, поставляющая на шахту оборудование. "Сообщаем, что "Богданка" не была проинформирована о спорном характере фотосессии. "Богданка" не создает и не будет создавать или продвигать календари, содержащие обнаженные фотографии женщин", — говорится в заявлении. Правление шахты утверждает, что заявка на разрешение на съемку "касалась фотографий тракторов BIZON в подземных условиях". "Богданка" — самая прибыльная угольная шахта в республике. Она добывает шестую часть всего польского угля и поставляет топливо на электростанции в Восточном регионе Польши. Это не первый скандал, связанный с использованием шахты "Богданка" не по назначению. В конце прошлого года на глубине около километра под землей праздновалась помолвка личного секретаря председателя правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского Михала Москаля. На время торжества пришлось приостанавливать работу горнодобывающего комбайна, так как он издает сильный шум и много пыли.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, польша, люблинское воеводство, россия, ярослав качиньский, право и справедливость
В мире, Польша, Люблинское воеводство, Россия, Ярослав Качиньский, Право и справедливость
В Польше разгорается скандал из-за фотосессии в угольной шахте

В Польше разгорается скандал из-за эротической фотосессии в угольной шахте

© AP Photo / Alik KepliczВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Alik Keplicz
Варшава, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 ноя — РИА Новости. В Польше разгорается скандал из-за эротической фотосессии в действующей угольной шахте "Богданка" (Люблинское воеводство), сообщила газета Wyborcza.
«

"В "Богданке", в 960 метрах под землей, была сделана фотосессия с участием обнаженных моделей. Фотографии обнаженных моделей на фоне угольных выработок и горнодобывающей техники появились на внутренних коммуникаторах рабочих "Богданки", — указано в материале.

В ситуацию вмешалась депутат сейма Польши Марта Вцисло, которая получила снимки от работников шахты и опубликовала их в своем профиле в соцсети Facebook*.
"Эти фотографии я получила от шахтеров. Сначала я подумала, что это какая-то шутка, но оказалось, что нет", — написала депутат.
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Публикация вызвала шквал возмущений, в комментариях пользователи соцсети писали: "позор", "преднамеренная объективация женщин", "сексизм в чистом виде".
В свою очередь правление "Богданки" выступило со специальным заявлением, в котором говорится, что фотосессию для календаря в шахте проводила фирма, поставляющая на шахту оборудование.
"Сообщаем, что "Богданка" не была проинформирована о спорном характере фотосессии. "Богданка" не создает и не будет создавать или продвигать календари, содержащие обнаженные фотографии женщин", — говорится в заявлении.
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Правление шахты утверждает, что заявка на разрешение на съемку "касалась фотографий тракторов BIZON в подземных условиях".
"Богданка" — самая прибыльная угольная шахта в республике. Она добывает шестую часть всего польского угля и поставляет топливо на электростанции в Восточном регионе Польши.
Это не первый скандал, связанный с использованием шахты "Богданка" не по назначению. В конце прошлого года на глубине около километра под землей праздновалась помолвка личного секретаря председателя правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского Михала Москаля. На время торжества пришлось приостанавливать работу горнодобывающего комбайна, так как он издает сильный шум и много пыли.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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