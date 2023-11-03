https://ria.ru/20231103/poliklinika-1907141853.html
Поликлиника после ремонта открылась в ивановском Тейкове
Поликлиника после ремонта открылась в ивановском Тейкове - РИА Новости, 03.11.2023
Поликлиника после ремонта открылась в ивановском Тейкове
Поликлиника в малом городе Тейкове, которая обслуживает более 33 тысяч человек, открылась после ремонта, с 30 октября здесь уже начался прием пациентов,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T12:10
2023-11-03T12:10
2023-11-03T12:10
ивановская область
тейково
станислав воскресенский
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Поликлиника в малом городе Тейкове, которая обслуживает более 33 тысяч человек, открылась после ремонта, с 30 октября здесь уже начался прием пациентов, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области. Губернатор региона Станислав Воскресенский побывал в обновленном медучреждении вместе с местными жителями и проверил, как организован прием пациентов и какие условия для врачей созданы в поликлинике. Наведение порядка в здравоохранении - одно из ключевых направлений развития малых городов. Ранее Воскресенский остановился на стратегических направлениях развития региона. Так, он подчеркнул, что работа по преображению малых городов останется приоритетом. "Я верю в потенциал наших малых городов. Уверен, что у них есть будущее: жизнь в них может и должна быть комфортной и успешной, особенно с развитием новых технологий и появлением нового качества рабочих мест. Считаю своим долгом приложить все усилия для того, чтобы последовательно повышать качество жизни в малых городах и приближать его к уровню крупных городов", - отметил глава региона, которого цитирует пресс-служба. Ремонт в тейковской поликлинике 1928 года постройки начали весной 2022 года по проекту "Решаем вместе". Фактически здание внутри полностью перестроено. В рамках комплексного ремонта обновили кровлю, стропильную систему, обрешетку, крышу, межэтажные перекрытия. Теперь в поликлинике удобно и врачам, и пациентам. Воскресенский отметил, что это был сложный объект, но при этом выразил надежду, что обновленная поликлиника понравится жителям города Тейково, говорится в сообщении. "Теперь здесь очень красиво, сюда приятно прийти", - отметила одна из пациенток. После ремонта появилась возможность организовать отделение профилактики – это экономит время пациентов, так как все профилактические лабораторные и функциональные обследования можно сделать в одном месте, без предварительной записи. На средства областного бюджета закуплены и введены в эксплуатацию цифровой флюорограф, рентгеновский аппарат и маммограф, а также другое оборудование.
https://ria.ru/20231101/puchezh-1906658115.html
https://ria.ru/20231031/svyaz-1906503407.html
тейково
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тейково, станислав воскресенский
Ивановская область, Тейково, Станислав Воскресенский
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Поликлиника в малом городе Тейкове, которая обслуживает более 33 тысяч человек, открылась после ремонта, с 30 октября здесь уже начался прием пациентов, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.
Губернатор региона Станислав Воскресенский
побывал в обновленном медучреждении вместе с местными жителями и проверил, как организован прием пациентов и какие условия для врачей созданы в поликлинике.
Наведение порядка в здравоохранении - одно из ключевых направлений развития малых городов. Ранее Воскресенский остановился на стратегических направлениях развития региона. Так, он подчеркнул, что работа по преображению малых городов останется приоритетом.
"Я верю в потенциал наших малых городов. Уверен, что у них есть будущее: жизнь в них может и должна быть комфортной и успешной, особенно с развитием новых технологий и появлением нового качества рабочих мест. Считаю своим долгом приложить все усилия для того, чтобы последовательно повышать качество жизни в малых городах и приближать его к уровню крупных городов", - отметил глава региона, которого цитирует пресс-служба.
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Ремонт в тейковской поликлинике 1928 года постройки начали весной 2022 года по проекту "Решаем вместе". Фактически здание внутри полностью перестроено. В рамках комплексного ремонта обновили кровлю, стропильную систему, обрешетку, крышу, межэтажные перекрытия. Теперь в поликлинике удобно и врачам, и пациентам.
Воскресенский отметил, что это был сложный объект, но при этом выразил надежду, что обновленная поликлиника понравится жителям города Тейково, говорится в сообщении.
"Теперь здесь очень красиво, сюда приятно прийти", - отметила одна из пациенток.
После ремонта появилась возможность организовать отделение профилактики – это экономит время пациентов, так как все профилактические лабораторные и функциональные обследования можно сделать в одном месте, без предварительной записи. На средства областного бюджета закуплены и введены в эксплуатацию цифровой флюорограф, рентгеновский аппарат и маммограф, а также другое оборудование.
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