https://ria.ru/20231103/poliklinika-1907141853.html

Поликлиника после ремонта открылась в ивановском Тейкове

Поликлиника после ремонта открылась в ивановском Тейкове - РИА Новости, 03.11.2023

Поликлиника после ремонта открылась в ивановском Тейкове

Поликлиника в малом городе Тейкове, которая обслуживает более 33 тысяч человек, открылась после ремонта, с 30 октября здесь уже начался прием пациентов,... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T12:10

2023-11-03T12:10

2023-11-03T12:10

ивановская область

тейково

станислав воскресенский

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Поликлиника в малом городе Тейкове, которая обслуживает более 33 тысяч человек, открылась после ремонта, с 30 октября здесь уже начался прием пациентов, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области. Губернатор региона Станислав Воскресенский побывал в обновленном медучреждении вместе с местными жителями и проверил, как организован прием пациентов и какие условия для врачей созданы в поликлинике. Наведение порядка в здравоохранении - одно из ключевых направлений развития малых городов. Ранее Воскресенский остановился на стратегических направлениях развития региона. Так, он подчеркнул, что работа по преображению малых городов останется приоритетом. "Я верю в потенциал наших малых городов. Уверен, что у них есть будущее: жизнь в них может и должна быть комфортной и успешной, особенно с развитием новых технологий и появлением нового качества рабочих мест. Считаю своим долгом приложить все усилия для того, чтобы последовательно повышать качество жизни в малых городах и приближать его к уровню крупных городов", - отметил глава региона, которого цитирует пресс-служба. Ремонт в тейковской поликлинике 1928 года постройки начали весной 2022 года по проекту "Решаем вместе". Фактически здание внутри полностью перестроено. В рамках комплексного ремонта обновили кровлю, стропильную систему, обрешетку, крышу, межэтажные перекрытия. Теперь в поликлинике удобно и врачам, и пациентам. Воскресенский отметил, что это был сложный объект, но при этом выразил надежду, что обновленная поликлиника понравится жителям города Тейково, говорится в сообщении. "Теперь здесь очень красиво, сюда приятно прийти", - отметила одна из пациенток. После ремонта появилась возможность организовать отделение профилактики – это экономит время пациентов, так как все профилактические лабораторные и функциональные обследования можно сделать в одном месте, без предварительной записи. На средства областного бюджета закуплены и введены в эксплуатацию цифровой флюорограф, рентгеновский аппарат и маммограф, а также другое оборудование.

https://ria.ru/20231101/puchezh-1906658115.html

https://ria.ru/20231031/svyaz-1906503407.html

тейково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тейково, станислав воскресенский