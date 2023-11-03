Рейтинг@Mail.ru
Поликлиника после ремонта открылась в ивановском Тейкове - РИА Новости, 03.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область
Ивановская область
 
12:10 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/poliklinika-1907141853.html
Поликлиника после ремонта открылась в ивановском Тейкове
Поликлиника после ремонта открылась в ивановском Тейкове - РИА Новости, 03.11.2023
Поликлиника после ремонта открылась в ивановском Тейкове
Поликлиника в малом городе Тейкове, которая обслуживает более 33 тысяч человек, открылась после ремонта, с 30 октября здесь уже начался прием пациентов,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T12:10
2023-11-03T12:10
ивановская область
тейково
станислав воскресенский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907142797_0:312:2683:1821_1920x0_80_0_0_1cd673aaf97082e11e439804a3077aae.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Поликлиника в малом городе Тейкове, которая обслуживает более 33 тысяч человек, открылась после ремонта, с 30 октября здесь уже начался прием пациентов, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области. Губернатор региона Станислав Воскресенский побывал в обновленном медучреждении вместе с местными жителями и проверил, как организован прием пациентов и какие условия для врачей созданы в поликлинике. Наведение порядка в здравоохранении - одно из ключевых направлений развития малых городов. Ранее Воскресенский остановился на стратегических направлениях развития региона. Так, он подчеркнул, что работа по преображению малых городов останется приоритетом. "Я верю в потенциал наших малых городов. Уверен, что у них есть будущее: жизнь в них может и должна быть комфортной и успешной, особенно с развитием новых технологий и появлением нового качества рабочих мест. Считаю своим долгом приложить все усилия для того, чтобы последовательно повышать качество жизни в малых городах и приближать его к уровню крупных городов", - отметил глава региона, которого цитирует пресс-служба. Ремонт в тейковской поликлинике 1928 года постройки начали весной 2022 года по проекту "Решаем вместе". Фактически здание внутри полностью перестроено. В рамках комплексного ремонта обновили кровлю, стропильную систему, обрешетку, крышу, межэтажные перекрытия. Теперь в поликлинике удобно и врачам, и пациентам. Воскресенский отметил, что это был сложный объект, но при этом выразил надежду, что обновленная поликлиника понравится жителям города Тейково, говорится в сообщении. "Теперь здесь очень красиво, сюда приятно прийти", - отметила одна из пациенток. После ремонта появилась возможность организовать отделение профилактики – это экономит время пациентов, так как все профилактические лабораторные и функциональные обследования можно сделать в одном месте, без предварительной записи. На средства областного бюджета закуплены и введены в эксплуатацию цифровой флюорограф, рентгеновский аппарат и маммограф, а также другое оборудование.
https://ria.ru/20231101/puchezh-1906658115.html
https://ria.ru/20231031/svyaz-1906503407.html
тейково
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907142797_10:0:2674:1998_1920x0_80_0_0_4d78ae06d706224f2e00887fc699d320.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тейково, станислав воскресенский
Ивановская область, Тейково, Станислав Воскресенский

Поликлиника после ремонта открылась в ивановском Тейкове

© Фото : Правительство Ивановской области/Дмитрий РыжаковГубернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в обновленной поликлинике в Тейкове
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в обновленной поликлинике в Тейкове - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : Правительство Ивановской области/Дмитрий Рыжаков
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в обновленной поликлинике в Тейкове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Поликлиника в малом городе Тейкове, которая обслуживает более 33 тысяч человек, открылась после ремонта, с 30 октября здесь уже начался прием пациентов, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.
Губернатор региона Станислав Воскресенский побывал в обновленном медучреждении вместе с местными жителями и проверил, как организован прием пациентов и какие условия для врачей созданы в поликлинике.
© Фото : Правительство Ивановской области/Дмитрий РыжаковОтремонтированная поликлиника в Тейкове, Ивановская область
Отремонтированная поликлиника в Тейкове, Ивановская область - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : Правительство Ивановской области/Дмитрий Рыжаков
Отремонтированная поликлиника в Тейкове, Ивановская область
Наведение порядка в здравоохранении - одно из ключевых направлений развития малых городов. Ранее Воскресенский остановился на стратегических направлениях развития региона. Так, он подчеркнул, что работа по преображению малых городов останется приоритетом.
"Я верю в потенциал наших малых городов. Уверен, что у них есть будущее: жизнь в них может и должна быть комфортной и успешной, особенно с развитием новых технологий и появлением нового качества рабочих мест. Считаю своим долгом приложить все усилия для того, чтобы последовательно повышать качество жизни в малых городах и приближать его к уровню крупных городов", - отметил глава региона, которого цитирует пресс-служба.
Современный кинозал открыли в ивановском Пучеже - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Современный кинозал открыли в ивановском Пучеже
1 ноября, 13:17
Ремонт в тейковской поликлинике 1928 года постройки начали весной 2022 года по проекту "Решаем вместе". Фактически здание внутри полностью перестроено. В рамках комплексного ремонта обновили кровлю, стропильную систему, обрешетку, крышу, межэтажные перекрытия. Теперь в поликлинике удобно и врачам, и пациентам.
Воскресенский отметил, что это был сложный объект, но при этом выразил надежду, что обновленная поликлиника понравится жителям города Тейково, говорится в сообщении.
"Теперь здесь очень красиво, сюда приятно прийти", - отметила одна из пациенток.
После ремонта появилась возможность организовать отделение профилактики – это экономит время пациентов, так как все профилактические лабораторные и функциональные обследования можно сделать в одном месте, без предварительной записи. На средства областного бюджета закуплены и введены в эксплуатацию цифровой флюорограф, рентгеновский аппарат и маммограф, а также другое оборудование.
Вышки сотовой связи на крыше дома - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
В Ивановской области обеспечат надежную связь в 37 малых населенных пунктах
31 октября, 18:31
 
Ивановская областьТейковоСтанислав Воскресенский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала