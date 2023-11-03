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В Германии при столкновении двух поездов пострадали 16 человек
В Германии при столкновении двух поездов пострадали 16 человек - РИА Новости, 03.11.2023
В Германии при столкновении двух поездов пострадали 16 человек
В результате столкновения локомотива с пассажирским составом в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии получили ранения 16 человек, сообщила... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T18:22
2023-11-03T18:22
2023-11-03T18:38
германия
в мире
шлезвиг-гольштейн
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В результате столкновения локомотива с пассажирским составом в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии получили ранения 16 человек, сообщила полиция.Инцидент произошел примерно в 12.25 по местному времени (14.25 мск) на станции Итцехо."При сцепке локомотива со стоящим пассажирским поездом произошло столкновение, в результате которого пострадали 16 человек, находившиеся в поезде", - говорится в заявлении полиции.Сообщается, что 11 пассажирам скоростного поезда Intercity потребовалась госпитализация, еще пять человек от нее отказались. Все пострадавшие получили легкие травмы.Железнодорожные пути были перерыты в течение 2,5 часов после столкновения. Полиция начала расследование инцидента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, в мире, шлезвиг-гольштейн
Германия, В мире, Шлезвиг-Гольштейн
В Германии при столкновении двух поездов пострадали 16 человек
В Германии столкнулись локомотив и пассажирский поезд, пострадали 16 человек
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В результате столкновения локомотива с пассажирским составом в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии получили ранения 16 человек, сообщила полиция.
Инцидент произошел примерно в 12.25 по местному времени (14.25 мск) на станции Итцехо.
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"При сцепке локомотива со стоящим пассажирским поездом произошло столкновение, в результате которого пострадали 16 человек, находившиеся в поезде", - говорится в заявлении полиции.
Сообщается, что 11 пассажирам скоростного поезда Intercity потребовалась госпитализация, еще пять человек от нее отказались. Все пострадавшие получили легкие травмы.
Железнодорожные пути были перерыты в течение 2,5 часов после столкновения. Полиция начала расследование инцидента.
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