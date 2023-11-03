https://ria.ru/20231103/poezd-1907304510.html

В Германии при столкновении двух поездов пострадали 16 человек

В Германии при столкновении двух поездов пострадали 16 человек - РИА Новости, 03.11.2023

В Германии при столкновении двух поездов пострадали 16 человек

В результате столкновения локомотива с пассажирским составом в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии получили ранения 16 человек, сообщила... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T18:22

2023-11-03T18:22

2023-11-03T18:38

германия

в мире

шлезвиг-гольштейн

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В результате столкновения локомотива с пассажирским составом в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии получили ранения 16 человек, сообщила полиция.Инцидент произошел примерно в 12.25 по местному времени (14.25 мск) на станции Итцехо."При сцепке локомотива со стоящим пассажирским поездом произошло столкновение, в результате которого пострадали 16 человек, находившиеся в поезде", - говорится в заявлении полиции.Сообщается, что 11 пассажирам скоростного поезда Intercity потребовалась госпитализация, еще пять человек от нее отказались. Все пострадавшие получили легкие травмы.Железнодорожные пути были перерыты в течение 2,5 часов после столкновения. Полиция начала расследование инцидента.

https://ria.ru/20231023/proisshestvie-1904727965.html

германия

шлезвиг-гольштейн

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

германия, в мире, шлезвиг-гольштейн