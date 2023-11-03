https://ria.ru/20231103/plennye-1907149436.html

В ХАМАС выразили готовность к полному компромиссу по пленным

В ХАМАС выразили готовность к полному компромиссу по пленным - РИА Новости, 03.11.2023

В ХАМАС выразили готовность к полному компромиссу по пленным

Палестинское движение ХАМАС готово к "полному компромиссу" по обмену пленными с Израилем, заявил член политбюро движения Гази Хамад в интервью телеканалу NBC. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T12:15

2023-11-03T12:15

2023-11-03T14:15

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово к "полному компромиссу" по обмену пленными с Израилем, заявил член политбюро движения Гази Хамад в интервью телеканалу NBC."Мы хотим, чтобы эти люди отправились домой. Также мы хотим, чтобы наши заключенные отправились домой. Поэтому я думаю, что сейчас мы готовы к полному компромиссу, к заключению соглашения, чтобы освободить всех заложников, военных и гражданских лиц, а также к освобождению всех узников из израильских центров содержания", — сказал он. Представитель движения добавил, что ХАМАС намерен продолжить вести боевые действия "против оккупации". "Это наше законное право — бороться против оккупации в соответствии с международным правом", — указал Хамад. На прошлой неделе глава политбюро ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар заявил, что движение готово немедленно заключить сделку по обмену пленными с Израилем. Во время боевых действий на юге Израиля ХАМАС взял в плен, по разным данным, до 250 человек. Среди них есть как военные, так и мирные жители, кроме того, в заложники попали граждане третьих стран.Посол в Израиле Анатолий Викторов в среду сообщил, что в плену могут находиться, предположительно, до шести россиян. Позднее в тот же день он объяснил, что информация о количестве и местоположении заложников с гражданством России в секторе Газа меняется каждый день. Он назвал такие данные "очень чувствительными" и отметил, что перед их окончательным озвучиванием нужно точно все установить. По его словам, у посольства есть пофамильный список россиян, которые могли попасть в плен, и дипломаты работают над их поиском.

https://ria.ru/20231024/zalozhniki-1904900166.html

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

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в мире, израиль, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году