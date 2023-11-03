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Россияне стали лидерами по турпотоку на Пхукет

Россияне стали лидерами по турпотоку на Пхукет - РИА Новости, 03.11.2023

Россияне стали лидерами по турпотоку на Пхукет

Россияне второй месяц подряд составляют самую многочисленную группу иностранных туристов на тайском курортном острове Пхукет, следует из опубликованных в... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T18:23

2023-11-03T18:23

2023-11-03T18:23

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туризм

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пхукет (остров)

таиланд

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отдых на море

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Россияне второй месяц подряд составляют самую многочисленную группу иностранных туристов на тайском курортном острове Пхукет, следует из опубликованных в пятницу данных иммиграционной службы одноименной провинции. Так, в октябре число российских туристов на остров Пхукет превысило 62 тысячи человек. В пятерку стран-лидеров по числу иностранных путешественников также вошли Китай (36 тысяч прибывших), Австралия (23 тысячи), Индия (20 тысяч) и Германия (14 тысяч). За минувший месяц иммиграционная служба Пхукета выдала восемь "желтых карточек" – последних предупреждений туристам, за которыми, в случае последующих проступков, следует депортация. В числе получателей карточек – семь россиян и один американец. Ранее власти Таиланда сообщили, что за десять месяцев с начала года в страну приехали более 22 миллионов иностранных граждан. По количеству въезжающих в Таиланд туристов, Россия, с более чем миллионом туристических заездов, заняла пятое место после Малайзии, Китая, Южной Кореи и Индии. На фоне начала холодного сезона и введения безвизового режима с более чем 60 странами власти ожидают дальнейшее увеличение турпотока. До конца года Таиланд планирует принять от 25 до 28 миллионов иностранных туристов. Таиланд с 1 ноября временно расширил режим безвизового въезда для россиян с 30 до 90 дней. Режим будет действовать до 30 апреля 2024 года.

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новости - туризм, туризм, туристы, пхукет (остров), таиланд, куда можно лететь, отдых на море