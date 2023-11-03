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Мирзиеев призвал тюркские страны поддержать независимость Палестины - РИА Новости, 03.11.2023
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10:50 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/palestina-1907117531.html
Мирзиеев призвал тюркские страны поддержать независимость Палестины
Мирзиеев призвал тюркские страны поддержать независимость Палестины - РИА Новости, 03.11.2023
Мирзиеев призвал тюркские страны поддержать независимость Палестины
Члены Организации тюркских государств (ОТГ) должны заявить о принципиальной позиции о необходимости создания независимого Палестинского государства, заявил... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T10:50
2023-11-03T10:50
в мире
израиль
узбекистан
палестина
шавкат мирзиеев
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АСТАНА, 3 ноя – РИА Новости. Члены Организации тюркских государств (ОТГ) должны заявить о принципиальной позиции о необходимости создания независимого Палестинского государства, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В Астане в пятницу открылся саммит ОТГ. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия. "Народ Палестины имеет право на создание независимого государства. В рамках нашей организации мы должны объявить всему миру нашу единодушно принципиальную позицию по этому вопросу", - сказал Мирзиёев, выступая на саммите. Узбекистан председательствует в этом году в ОТГ. По его оценке, чрезвычайно опасный характер палестино-израильского конфликта привел к резкому росту число погибших и раненых среди мирного населения, особенно пожилых людей, женщин и детей, усиливаются угроза широкой эскалации конфликта. "В этой связи теме призываем стороны немедленно остановить военные действия, прекратить огонь и перейти к перемирию в гуманитарных целях", - отметил президент Узбекистана. "Единственное самое справедливое решение этой проблемы должно быть принято на основе принципа два государства для двух народов, как это определено в резолюциях Организации Объединенных Наций", - добавил Мирзиёев. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
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в мире, израиль, узбекистан, палестина, шавкат мирзиеев, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Узбекистан, Палестина, Шавкат Мирзиеев, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Мирзиеев призвал тюркские страны поддержать независимость Палестины

Мирзиеев: тюркские страны должны поддержать создание государства Палестина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
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АСТАНА, 3 ноя – РИА Новости. Члены Организации тюркских государств (ОТГ) должны заявить о принципиальной позиции о необходимости создания независимого Палестинского государства, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
В Астане в пятницу открылся саммит ОТГ. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия.
Палестинец с телом ребенка, извлеченным из-под завалов здания, разрушенного израильской бомбардировкой - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
"Ужасная бойня". Что может остановить Израиль в Газе
Вчера, 08:00
"Народ Палестины имеет право на создание независимого государства. В рамках нашей организации мы должны объявить всему миру нашу единодушно принципиальную позицию по этому вопросу", - сказал Мирзиёев, выступая на саммите. Узбекистан председательствует в этом году в ОТГ.
По его оценке, чрезвычайно опасный характер палестино-израильского конфликта привел к резкому росту число погибших и раненых среди мирного населения, особенно пожилых людей, женщин и детей, усиливаются угроза широкой эскалации конфликта. "В этой связи теме призываем стороны немедленно остановить военные действия, прекратить огонь и перейти к перемирию в гуманитарных целях", - отметил президент Узбекистана.
"Единственное самое справедливое решение этой проблемы должно быть принято на основе принципа два государства для двух народов, как это определено в резолюциях Организации Объединенных Наций", - добавил Мирзиёев.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
У Израиля нет времени на победу над ХАМАС
2 ноября, 08:00
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
 
В миреИзраильУзбекистанПалестинаШавкат МирзиеевОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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