https://ria.ru/20231103/oruzhie-1907154361.html

У жителя Дагестана нашли арсенал незаконного оружия и взрывчатки

У жителя Дагестана нашли арсенал незаконного оружия и взрывчатки - РИА Новости, 03.11.2023

У жителя Дагестана нашли арсенал незаконного оружия и взрывчатки

Житель Дагестана задержан по подозрению в незаконной продаже огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по республике. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T12:34

2023-11-03T12:34

2023-11-03T12:34

республика дагестан

происшествия

новолакский район

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МАХАЧКАЛА, 3 ноя - РИА Новости. Житель Дагестана задержан по подозрению в незаконной продаже огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по республике. "Возбужденно уголовное дело в отношении жителя села Новолакское Новолакского района республики Дагестан Ибрагимова И.Ц. по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 222 УК России ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов"), ч.1 и ч. 2 ст. 222.1 УК России ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывчатых устройств"), – говорится в сообщении. По данным следствия, Ибрагимов организовал незаконную продажу огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, в том числе АК-74 с подствольным гранатометом "ГП-25", ручного противотанкового гранатомета "РПГ-7В". В ходе проверочной закупки мужчину задержали при реализации патронов и боевого снаряжения. Затем в ходе обыска в доме подозреваемого правоохранители также обнаружили "большое количество оружия, патронов различного калибра и взрывчатых веществ". "В отношении Ибрагимова И.Ц. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в региональном УФСБ.

https://ria.ru/20231025/zhitel-1905182885.html

новолакский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика дагестан, происшествия, новолакский район