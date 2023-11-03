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У жителя Дагестана нашли арсенал незаконного оружия и взрывчатки - РИА Новости, 03.11.2023
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12:34 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/oruzhie-1907154361.html
У жителя Дагестана нашли арсенал незаконного оружия и взрывчатки
У жителя Дагестана нашли арсенал незаконного оружия и взрывчатки - РИА Новости, 03.11.2023
У жителя Дагестана нашли арсенал незаконного оружия и взрывчатки
Житель Дагестана задержан по подозрению в незаконной продаже огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по республике. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T12:34
2023-11-03T12:34
республика дагестан
происшествия
новолакский район
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МАХАЧКАЛА, 3 ноя - РИА Новости. Житель Дагестана задержан по подозрению в незаконной продаже огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по республике. "Возбужденно уголовное дело в отношении жителя села Новолакское Новолакского района республики Дагестан Ибрагимова И.Ц. по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 222 УК России ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов"), ч.1 и ч. 2 ст. 222.1 УК России ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывчатых устройств"), – говорится в сообщении. По данным следствия, Ибрагимов организовал незаконную продажу огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, в том числе АК-74 с подствольным гранатометом "ГП-25", ручного противотанкового гранатомета "РПГ-7В". В ходе проверочной закупки мужчину задержали при реализации патронов и боевого снаряжения. Затем в ходе обыска в доме подозреваемого правоохранители также обнаружили "большое количество оружия, патронов различного калибра и взрывчатых веществ". "В отношении Ибрагимова И.Ц. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в региональном УФСБ.
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новолакский район
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республика дагестан, происшествия, новолакский район
Республика Дагестан, Происшествия, Новолакский район
У жителя Дагестана нашли арсенал незаконного оружия и взрывчатки

На жителя Дагестана завели дело о незаконной продаже оружия и взрывчатки

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
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МАХАЧКАЛА, 3 ноя - РИА Новости. Житель Дагестана задержан по подозрению в незаконной продаже огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по республике.
"Возбужденно уголовное дело в отношении жителя села Новолакское Новолакского района республики Дагестан Ибрагимова И.Ц. по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 222 УК России ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов"), ч.1 и ч. 2 ст. 222.1 УК России ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывчатых устройств"), – говорится в сообщении.
По данным следствия, Ибрагимов организовал незаконную продажу огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, в том числе АК-74 с подствольным гранатометом "ГП-25", ручного противотанкового гранатомета "РПГ-7В". В ходе проверочной закупки мужчину задержали при реализации патронов и боевого снаряжения.
Затем в ходе обыска в доме подозреваемого правоохранители также обнаружили "большое количество оружия, патронов различного калибра и взрывчатых веществ".
"В отношении Ибрагимова И.Ц. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в региональном УФСБ.
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Республика ДагестанПроисшествияНоволакский район
 
 
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