https://ria.ru/20231103/operatsiya-1907080409.html

В ЦАХАЛ допустили расширение операции на юг сектора Газа

В ЦАХАЛ допустили расширение операции на юг сектора Газа - РИА Новости, 03.11.2023

В ЦАХАЛ допустили расширение операции на юг сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сконцентрирована на операциях в северной части сектора Газа, однако военные действия могут распространиться и на другие районы... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T02:49

2023-11-03T02:49

2023-11-03T07:39

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сконцентрирована на операциях в северной части сектора Газа, однако военные действия могут распространиться и на другие районы анклава, поскольку есть данные о том, что ХАМАС имеет инфраструктуру и на юге, заявила РИА Новости представитель пресс-службы ЦАХАЛ майор запаса Анна Уколова."Террористическая инфраструктура ХАМАС находится не только на севере сектора Газа. Мы знаем об использовании гражданских объектов также и на юге. На данный момент мы сосредоточены на северной части сектора Газа, но, естественно, если нам понадобится атаковать и в других районах анклава, мы это сделаем", - сказала она.При этом представитель пресс-службы заверила, что ЦАХАЛ наносит удары только по тем объектам, "которые используются в террористических целях". По словам Уколовой, военные сделают все возможное для реализации поставленных целей — уничтожения инфраструктуры ХАМАС и возвращения заложников.Представитель израильской армии назвала ХАМАС "сильным противником", отметив, что сухопутные части постепенно продвигаются вглубь анклава.По ее словам, в анклаве сейчас действуют пехотные бригады, бронетанковые и инженерные войска, которые поддерживаются с воздуха и моря силами ВВС и ВМС."Армия сегодня приведена в состояние максимальной боеготовности. Из резерва были призваны 360 тысяч резервистов. В наземной операции заняты как солдаты-срочники, так и резервисты", - сообщила Уколова. На прошлой неделе в ЦАХАЛ сообщили о расширении наземных действий внутри сектора Газа, которые до этого ограничивались отдельными рейдами сухопутных сил. Параллельно с этим военное руководство страны объявило о начале третьего этапа военных действий в секторе Газа, который преимущественно сосредоточен на операциях сухопутных сил.Первый этап заключался в том, чтобы зачистить израильские территории, в которые бойцы ХАМАС проникли 7 октября, а второй включал удары по анклаву с воздуха и моря с целью нанесения максимального ущерба инфраструктуре палестинского движения.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.

https://ria.ru/20231103/tsakhal-1907080983.html

https://ria.ru/20231102/tsakhal-1907010030.html

https://ria.ru/20231103/izrail-1907074969.html

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израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, в мире