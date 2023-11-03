https://ria.ru/20231103/oon-1907153360.html

ООН экстренно запросит средства для оказания помощи палестинцам

ООН экстренно запросит средства для оказания помощи палестинцам - РИА Новости, 03.11.2023

ООН экстренно запросит средства для оказания помощи палестинцам

ООН 6 ноября запросит экстренную помощь в размере 1,2 миллиарда долларов для оказания помощи 2,3 миллионам жителей Газы и 500 тысячам человек на оккупированном... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T12:31

2023-11-03T12:31

2023-11-03T12:37

в мире

израиль

россия

восточный иерусалим

владимир путин

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА, 3 ноя – РИА Новости. ООН 6 ноября запросит экстренную помощь в размере 1,2 миллиарда долларов для оказания помощи 2,3 миллионам жителей Газы и 500 тысячам человек на оккупированном Западном берегу, говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). "Поскольку кризис на оккупированной Палестинской территории продолжает обостряться, мы и наши партнеры опубликуем в понедельник обновленный срочный призыв, охватывающий оставшуюся часть года. Стоимость удовлетворения потребностей 2,7 миллиона человек - то есть всего населения Газы и 500 тысяч человек на оккупированном Западном берегу - оценивается в 1,2 миллиарда долларов", - сказано в документе. Организация добавляет, что в первоначальном обращении, опубликованном 12 октября, содержалась просьба выделить 294 миллиона долларов на поддержку почти 1,3 миллиона человек, но что "с тех пор ситуация становилась все более отчаянной". "В пересмотренном срочном призыве особое внимание будет уделено потребностям в продовольствии, воде, медицинском обслуживании, жилье, гигиене и другим неотложным приоритетам в связи с массированными бомбардировками сектора Газа. Мы настоятельно призываем доноров незамедлительно предоставить ресурсы для реагирования", - отмечается в отчёте. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231101/gaza-1906726662.html

https://ria.ru/20180614/1522669023.html

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россия

восточный иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году