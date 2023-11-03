https://ria.ru/20231103/oon-1907094787.html
Экс-чиновник ООН рассказал об угрозах со стороны произраильских структур
Экс-чиновник ООН рассказал об угрозах со стороны произраильских структур - РИА Новости, 03.11.2023
Экс-чиновник ООН рассказал об угрозах со стороны произраильских структур
Бывший директор нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохаибер, уволившийся из организации из-за ее подхода к... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T08:56
2023-11-03T08:56
2023-11-03T08:56
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 3 ноя – РИА Новости. Бывший директор нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохаибер, уволившийся из организации из-за ее подхода к палестино-израильскому урегулированию, заявил РИА Новости, что ему угрожали убийством, в том числе со стороны "произраильских сетей". Высокопоставленный чиновник перестал работать в ООН 1 ноября. По его словам, в ООН "есть давление с тем, чтобы заставить тебя молчать", из-за позиции, поддерживающей Палестину. "На меня оказывали такое давление. Это одна из причин, по которой я решил уйти", - указал Мохаибер. "Но реальное преследование идет от сети организаций, которые были созданы для защиты безнаказанности Израиля. Когда мое письмо "утекло", я подвергся всевозможным онлайн нападкам, в том числе получил угрозы смертью от произраильских сетей, онлайн фабрик троллей и так далее", - рассказал он. По его словам, "если вы критикуете Израиль за нарушение прав человека, они назовут вас антисемитом". "Даже если вы всю жизнь боролись с нетерпимостью, в том числе антисемитизмом, они назовут вас антисемитом. И это часть тактики, которую они используют. Нам надо постоянно подчеркивать, что критика нарушений прав человека Израилем не является антисемитизмом. Точно также, как критика нарушений со стороны саудитов не является исламофобией", - подчеркнул бывший чиновник.
https://ria.ru/20231103/ssha-1907092931.html
https://ria.ru/20231103/genotsid-1907085691.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, палестина, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Экс-чиновник ООН рассказал об угрозах со стороны произраильских структур
Экс-чиновник ООН рассказал, как ему угрожали убийством произраильские структуры
ООН, 3 ноя – РИА Новости. Бывший директор нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохаибер, уволившийся из организации из-за ее подхода к палестино-израильскому урегулированию, заявил РИА Новости, что ему угрожали убийством, в том числе со стороны "произраильских сетей".
Высокопоставленный чиновник перестал работать в ООН
1 ноября.
Экс-чиновник ООН назвал США стороной палестино-израильского конфликта
По его словам, в ООН "есть давление с тем, чтобы заставить тебя молчать", из-за позиции, поддерживающей Палестину
. "На меня оказывали такое давление. Это одна из причин, по которой я решил уйти", - указал Мохаибер.
«
"Но реальное преследование идет от сети организаций, которые были созданы для защиты безнаказанности Израиля. Когда мое письмо "утекло", я подвергся всевозможным онлайн нападкам, в том числе получил угрозы смертью от произраильских сетей, онлайн фабрик троллей и так далее", - рассказал он.
По его словам, "если вы критикуете Израиль за нарушение прав человека, они назовут вас антисемитом".
"Даже если вы всю жизнь боролись с нетерпимостью, в том числе антисемитизмом, они назовут вас антисемитом. И это часть тактики, которую они используют. Нам надо постоянно подчеркивать, что критика нарушений прав человека Израилем не является антисемитизмом. Точно также, как критика нарушений со стороны саудитов не является исламофобией", - подчеркнул бывший чиновник.
Экс-чиновник ООН заявил об элементах геноцида в действиях Израиля в Газе