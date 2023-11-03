https://ria.ru/20231103/oon-1907094787.html

Экс-чиновник ООН рассказал об угрозах со стороны произраильских структур

Экс-чиновник ООН рассказал об угрозах со стороны произраильских структур - РИА Новости, 03.11.2023

Экс-чиновник ООН рассказал об угрозах со стороны произраильских структур

Бывший директор нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохаибер, уволившийся из организации из-за ее подхода к... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T08:56

2023-11-03T08:56

2023-11-03T08:56

в мире

израиль

палестина

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 3 ноя – РИА Новости. Бывший директор нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохаибер, уволившийся из организации из-за ее подхода к палестино-израильскому урегулированию, заявил РИА Новости, что ему угрожали убийством, в том числе со стороны "произраильских сетей". Высокопоставленный чиновник перестал работать в ООН 1 ноября. По его словам, в ООН "есть давление с тем, чтобы заставить тебя молчать", из-за позиции, поддерживающей Палестину. "На меня оказывали такое давление. Это одна из причин, по которой я решил уйти", - указал Мохаибер. "Но реальное преследование идет от сети организаций, которые были созданы для защиты безнаказанности Израиля. Когда мое письмо "утекло", я подвергся всевозможным онлайн нападкам, в том числе получил угрозы смертью от произраильских сетей, онлайн фабрик троллей и так далее", - рассказал он. По его словам, "если вы критикуете Израиль за нарушение прав человека, они назовут вас антисемитом". "Даже если вы всю жизнь боролись с нетерпимостью, в том числе антисемитизмом, они назовут вас антисемитом. И это часть тактики, которую они используют. Нам надо постоянно подчеркивать, что критика нарушений прав человека Израилем не является антисемитизмом. Точно также, как критика нарушений со стороны саудитов не является исламофобией", - подчеркнул бывший чиновник.

https://ria.ru/20231103/ssha-1907092931.html

https://ria.ru/20231103/genotsid-1907085691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, палестина, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году