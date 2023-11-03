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ВСУ нанесли удар по зданию Соцфонда в Чаплинке - РИА Новости, 03.11.2023
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15:56 03.11.2023 (обновлено: 16:24 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/obstrel-1907237490.html
ВСУ нанесли удар по зданию Соцфонда в Чаплинке
ВСУ нанесли удар по зданию Соцфонда в Чаплинке - РИА Новости, 03.11.2023
ВСУ нанесли удар по зданию Соцфонда в Чаплинке
Украинские войска обстреляли здание Социального фонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:56
2023-11-03T16:24
в мире
вооруженные силы украины
херсонская область
россия
киев
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли здание Социального фонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо."Четыре ракеты наши воины ПВО сбили, две поразили мирный объект. Погибла женщина, двое мирных жителей в тяжелом состоянии доставлены в медучреждение", — написал он в Telegram-канале.По словам Сальдо, ВСУ применили шесть снарядов американского производства. Он отметил, что экстренные службы продолжают разбор завалов, так как под ними еще могут быть пострадавшие. Губернатор подчеркнул, что полную информацию об инциденте опубликуют позже.Глава региона также назвал этот обстрел "намеренным злодеянием, актом государственного терроризма и вопиющим военным преступлением киевского режима". Он подчеркнул, что украинские солдаты нанесли удар в тот момент, когда в здании были только сотрудники и посетители, в основном женщины. По словам Сальдо, они сделали это специально накануне Дня народного единства с целью испортить праздник. Тем не менее "киевским извергам" не удастся запугать жителей области, отметил он."Херсонцы лишь еще больше сплотятся в своем неприятии марионеток Запада. Наше единство станет еще сильнее, а поражение Киева — еще более неизбежным", — резюмировал глава региона.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Сейчас под контролем России находится 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, продолжают занимать ВСУ.
https://ria.ru/20231026/kakhovskaya_ges-1905289435.html
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херсонская область
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в мире, вооруженные силы украины, херсонская область , россия, киев, владимир сальдо
В мире, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Россия, Киев, Владимир Сальдо
ВСУ нанесли удар по зданию Соцфонда в Чаплинке

При ударе ВСУ по зданию Соцфонда в Чаплинке погибла женщина

© Владимир Сальдо/TelegramПоследствие обстрела ракетами здания Социального фонда и службы занятости в Чаплинке, Херсонская область
Последствие обстрела ракетами здания Социального фонда и службы занятости в Чаплинке, Херсонская область
© Владимир Сальдо/Telegram
Последствие обстрела ракетами здания Социального фонда и службы занятости в Чаплинке, Херсонская область
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли здание Социального фонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«
"Четыре ракеты наши воины ПВО сбили, две поразили мирный объект. Погибла женщина, двое мирных жителей в тяжелом состоянии доставлены в медучреждение", — написал он в Telegram-канале.
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По словам Сальдо, ВСУ применили шесть снарядов американского производства. Он отметил, что экстренные службы продолжают разбор завалов, так как под ними еще могут быть пострадавшие. Губернатор подчеркнул, что полную информацию об инциденте опубликуют позже.
Глава региона также назвал этот обстрел "намеренным злодеянием, актом государственного терроризма и вопиющим военным преступлением киевского режима". Он подчеркнул, что украинские солдаты нанесли удар в тот момент, когда в здании были только сотрудники и посетители, в основном женщины. По словам Сальдо, они сделали это специально накануне Дня народного единства с целью испортить праздник. Тем не менее "киевским извергам" не удастся запугать жителей области, отметил он.
"Херсонцы лишь еще больше сплотятся в своем неприятии марионеток Запада. Наше единство станет еще сильнее, а поражение Киева — еще более неизбежным", — резюмировал глава региона.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Сейчас под контролем России находится 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, продолжают занимать ВСУ.
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В миреВооруженные силы УкраиныХерсонская областьРоссияКиевВладимир Сальдо
 
 
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