https://ria.ru/20231103/obstrel-1907210514.html
Украинские войска обстреляли Волноваху из РСЗО
Украинские войска обстреляли Волноваху из РСЗО - РИА Новости, 03.11.2023
Украинские войска обстреляли Волноваху из РСЗО
Украинские войска выпустили в пятницу две ракеты из РСЗО по Волновахе, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:21
2023-11-03T15:21
2023-11-03T15:21
специальная военная операция на украине
волноваха
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили в пятницу две ракеты из РСЗО по Волновахе, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.45 - населенный пункт Волноваха: выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока ничего не известно.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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волноваха, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Волноваха, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Волноваху из РСЗО
СЦКК: ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Волновахе