https://ria.ru/20231103/obstrel-1907210514.html

Украинские войска обстреляли Волноваху из РСЗО

Украинские войска обстреляли Волноваху из РСЗО - РИА Новости, 03.11.2023

Украинские войска обстреляли Волноваху из РСЗО

Украинские войска выпустили в пятницу две ракеты из РСЗО по Волновахе, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T15:21

2023-11-03T15:21

2023-11-03T15:21

специальная военная операция на украине

волноваха

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили в пятницу две ракеты из РСЗО по Волновахе, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.45 - населенный пункт Волноваха: выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока ничего не известно.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

волноваха

украина

донецкая народная республика

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волноваха, украина, донецкая народная республика