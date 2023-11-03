Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 14 снарядов "натовского" калибра
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела
Сотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01.20 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 01.25 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 01.35 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале представительства.
Кроме того, в 04.00 украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.