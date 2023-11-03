Путин заявил, что присоединившиеся регионы не являются для России новыми
Путин: присоединившиеся регионы являются историческими российскими территориями
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ нового состава в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве. 3 ноября 2023
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ нового состава в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве. 3 ноября 2023
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Вопрос о вариантах наименования присоединившихся регионов "новыми" или "старыми" будет рассмотрен, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Хочется чего-то добавить - новые, они же не новые для нас. Это российские территории. Новые старые - как-то тоже... Какие старые? Можно сказать, наши исторические территории. Давайте подумаем", - предложил он после выступления донецкой поэтессы Анны Ревякиной во время встречи с новым составом Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество".
Поэтесса также прочитала стихотворение о Донбассе. Президент сказал, что стихи "замечательные, пронзительные, за душу берет", а также, комментируя строки про серый асфальт, отметил, что "асфальт сделаем новый".
Форум "Сообщество" - открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форума - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. В 2023 году форумы прошли в Якутске, Воронеже, Самаре и Вологде. Итоговый форум в Москве завершает годовую кампанию, он продлится два дня.