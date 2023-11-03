https://ria.ru/20231103/nazvanie-1907267442.html

Путин заявил, что присоединившиеся регионы не являются для России новыми

Путин заявил, что присоединившиеся регионы не являются для России новыми - РИА Новости, 03.11.2023

Путин заявил, что присоединившиеся регионы не являются для России новыми

Вопрос о вариантах наименования присоединившихся регионов "новыми" или "старыми" будет рассмотрен, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:39

2023-11-03T16:39

2023-11-03T16:49

общество

россия

донбасс

якутск

владимир путин

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Вопрос о вариантах наименования присоединившихся регионов "новыми" или "старыми" будет рассмотрен, заявил президент РФ Владимир Путин. "Хочется чего-то добавить - новые, они же не новые для нас. Это российские территории. Новые старые - как-то тоже... Какие старые? Можно сказать, наши исторические территории. Давайте подумаем", - предложил он после выступления донецкой поэтессы Анны Ревякиной во время встречи с новым составом Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество". Поэтесса также прочитала стихотворение о Донбассе. Президент сказал, что стихи "замечательные, пронзительные, за душу берет", а также, комментируя строки про серый асфальт, отметил, что "асфальт сделаем новый". Форум "Сообщество" - открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форума - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. В 2023 году форумы прошли в Якутске, Воронеже, Самаре и Вологде. Итоговый форум в Москве завершает годовую кампанию, он продлится два дня.

https://ria.ru/20231103/standarty-1907215641.html

россия

донбасс

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, донбасс, якутск, владимир путин