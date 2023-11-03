Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что присоединившиеся регионы не являются для России новыми - РИА Новости, 03.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 03.11.2023 (обновлено: 16:49 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/nazvanie-1907267442.html
Путин заявил, что присоединившиеся регионы не являются для России новыми
Путин заявил, что присоединившиеся регионы не являются для России новыми - РИА Новости, 03.11.2023
Путин заявил, что присоединившиеся регионы не являются для России новыми
Вопрос о вариантах наименования присоединившихся регионов "новыми" или "старыми" будет рассмотрен, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:39
2023-11-03T16:49
общество
россия
донбасс
якутск
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907265208_0:246:3072:1974_1920x0_80_0_0_7b6cad1e11a663ec4e23a7c7f5b6ed98.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Вопрос о вариантах наименования присоединившихся регионов "новыми" или "старыми" будет рассмотрен, заявил президент РФ Владимир Путин. "Хочется чего-то добавить - новые, они же не новые для нас. Это российские территории. Новые старые - как-то тоже... Какие старые? Можно сказать, наши исторические территории. Давайте подумаем", - предложил он после выступления донецкой поэтессы Анны Ревякиной во время встречи с новым составом Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество". Поэтесса также прочитала стихотворение о Донбассе. Президент сказал, что стихи "замечательные, пронзительные, за душу берет", а также, комментируя строки про серый асфальт, отметил, что "асфальт сделаем новый". Форум "Сообщество" - открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форума - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. В 2023 году форумы прошли в Якутске, Воронеже, Самаре и Вологде. Итоговый форум в Москве завершает годовую кампанию, он продлится два дня.
https://ria.ru/20231103/standarty-1907215641.html
россия
донбасс
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907265208_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_38a189c508f72a13e3919fdea9d60b46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, донбасс, якутск, владимир путин
Общество, Россия, Донбасс, Якутск, Владимир Путин
Путин заявил, что присоединившиеся регионы не являются для России новыми

Путин: присоединившиеся регионы являются историческими российскими территориями

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ нового состава в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве. 3 ноября 2023
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ нового состава в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве. 3 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ нового состава в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве. 3 ноября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Вопрос о вариантах наименования присоединившихся регионов "новыми" или "старыми" будет рассмотрен, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Хочется чего-то добавить - новые, они же не новые для нас. Это российские территории. Новые старые - как-то тоже... Какие старые? Можно сказать, наши исторические территории. Давайте подумаем", - предложил он после выступления донецкой поэтессы Анны Ревякиной во время встречи с новым составом Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество".
Поэтесса также прочитала стихотворение о Донбассе. Президент сказал, что стихи "замечательные, пронзительные, за душу берет", а также, комментируя строки про серый асфальт, отметил, что "асфальт сделаем новый".
Форум "Сообщество" - открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форума - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. В 2023 году форумы прошли в Якутске, Воронеже, Самаре и Вологде. Итоговый форум в Москве завершает годовую кампанию, он продлится два дня.
Баннер на фасаде одного из зданий в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Путин призвал спокойно внедрять российские стандарты в новых регионах
Вчера, 15:28
 
ОбществоРоссияДонбассЯкутскВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала