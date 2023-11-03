https://ria.ru/20231103/nastuplenie-1907075512.html

Антонов заявил о "фронтальном наступлении" на Россию со стороны США

Антонов заявил о "фронтальном наступлении" на Россию со стороны США - РИА Новости, 03.11.2023

Антонов заявил о "фронтальном наступлении" на Россию со стороны США

США ведут фронтальное наступление на Россию, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T00:50

2023-11-03T00:50

2023-11-03T08:58

россия

сша

анатолий антонов

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. США ведут фронтальное наступление на Россию, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов."Видим фронтальное наступление на Россию от политики и экономики до вопросов прав человека. По сути, везде и всюду — попытка помешать развитию нашей страны, не допустить роста благосостояния простых людей", — сказал дипломат.Антонов назвал американские санкции хаотичными и не имеющими здравого смысла."Задача одна — зацепить нас, уколоть, и неважно, что урон от таких действий куда больше для государств Запада, чем для России", — сказал посол.Как отметил Антонов, "американцы продолжают обрывать последние нити, которые позволяют многим западным странам удержаться на плаву". При этом он указал, что Штаты также преследуют цель расшатать внутреннее единство в России.В четверг Вашингтон расширил санкционный список против Москвы, в перечень попали 37 физических лиц — выходцы из России, Ирландии, Кипра, Швеции, ОАЭ, Турции и других стран. Среди них оказался сын основателя инвестиционной группы AEON Глеб Троценко.Кроме того, ограничения ввели против таких организаций, как Почта банк, Абсолют банк, банк "Русский стандарт", МГТУ имени Н. Э. Баумана, АФК "Система" и других.Под новые рестрикции в общей сложности попали свыше 190 фирм из России, ОАЭ, Китая, Монголии, Швейцарии, Турции, Люксембурга и других стран.

https://ria.ru/20231102/peskov-1906888513.html

https://ria.ru/20231103/bezopasnost-1907074624.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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россия, сша, анатолий антонов, вашингтон (штат)