Рейтинг@Mail.ru
Антонов заявил о "фронтальном наступлении" на Россию со стороны США - РИА Новости, 03.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:50 03.11.2023 (обновлено: 08:58 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/nastuplenie-1907075512.html
Антонов заявил о "фронтальном наступлении" на Россию со стороны США
Антонов заявил о "фронтальном наступлении" на Россию со стороны США - РИА Новости, 03.11.2023
Антонов заявил о "фронтальном наступлении" на Россию со стороны США
США ведут фронтальное наступление на Россию, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T00:50
2023-11-03T08:58
россия
сша
анатолий антонов
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767145441_0:217:2869:1831_1920x0_80_0_0_1f846c5379c7ecdd6a64f31ef02d9190.jpg
ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. США ведут фронтальное наступление на Россию, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.&quot;Видим фронтальное наступление на Россию от политики и экономики до вопросов прав человека. По сути, везде и всюду — попытка помешать развитию нашей страны, не допустить роста благосостояния простых людей&quot;, — сказал дипломат.Антонов назвал американские санкции хаотичными и не имеющими здравого смысла."Задача одна — зацепить нас, уколоть, и неважно, что урон от таких действий куда больше для государств Запада, чем для России", — сказал посол.Как отметил Антонов, "американцы продолжают обрывать последние нити, которые позволяют многим западным странам удержаться на плаву". При этом он указал, что Штаты также преследуют цель расшатать внутреннее единство в России.В четверг Вашингтон расширил санкционный список против Москвы, в перечень попали 37 физических лиц — выходцы из России, Ирландии, Кипра, Швеции, ОАЭ, Турции и других стран. Среди них оказался сын основателя инвестиционной группы AEON Глеб Троценко.Кроме того, ограничения ввели против таких организаций, как Почта банк, Абсолют банк, банк "Русский стандарт", МГТУ имени Н. Э. Баумана, АФК "Система" и других.Под новые рестрикции в общей сложности попали свыше 190 фирм из России, ОАЭ, Китая, Монголии, Швейцарии, Турции, Люксембурга и других стран.
https://ria.ru/20231102/peskov-1906888513.html
https://ria.ru/20231103/bezopasnost-1907074624.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767145441_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_8f8a38fe895de7cda84888e37f2dea25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, анатолий антонов, вашингтон (штат)
Россия, США, Анатолий Антонов, Вашингтон (штат)
Антонов заявил о "фронтальном наступлении" на Россию со стороны США

Посол Антонов заявил, что США ведут фронтальное наступление на Москву

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и России
Флаги США и России - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги США и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. США ведут фронтальное наступление на Россию, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«

"Видим фронтальное наступление на Россию от политики и экономики до вопросов прав человека. По сути, везде и всюду — попытка помешать развитию нашей страны, не допустить роста благосостояния простых людей", — сказал дипломат.

Антонов назвал американские санкции хаотичными и не имеющими здравого смысла.
"Задача одна — зацепить нас, уколоть, и неважно, что урон от таких действий куда больше для государств Запада, чем для России", — сказал посол.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Россия извлекает пользу из санкций, заявил Песков
Вчера, 12:07
Как отметил Антонов, "американцы продолжают обрывать последние нити, которые позволяют многим западным странам удержаться на плаву". При этом он указал, что Штаты также преследуют цель расшатать внутреннее единство в России.
В четверг Вашингтон расширил санкционный список против Москвы, в перечень попали 37 физических лиц — выходцы из России, Ирландии, Кипра, Швеции, ОАЭ, Турции и других стран. Среди них оказался сын основателя инвестиционной группы AEON Глеб Троценко.
Кроме того, ограничения ввели против таких организаций, как Почта банк, Абсолют банк, банк "Русский стандарт", МГТУ имени Н. Э. Баумана, АФК "Система" и других.
Под новые рестрикции в общей сложности попали свыше 190 фирм из России, ОАЭ, Китая, Монголии, Швейцарии, Турции, Люксембурга и других стран.
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Антонов оценил шансы договориться с США о стратегической безопасности
00:32
 
РоссияСШААнатолий АнтоновВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала