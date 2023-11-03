https://ria.ru/20231103/nasilie-1907191098.html

ООН: насилие со стороны израильских поселенцев на Западном берегу возросло

ООН: насилие со стороны израильских поселенцев на Западном берегу возросло - РИА Новости, 03.11.2023

ООН: насилие со стороны израильских поселенцев на Западном берегу возросло

Насилие со стороны израильских поселенцев на оккупированных палестинских территориях еще более обострилось с 7 октября, в результате чего ими были убиты восемь... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T14:49

2023-11-03T14:49

2023-11-03T14:49

в мире

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россия

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владимир путин

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА, 3 ноя – РИА Новости. Насилие со стороны израильских поселенцев на оккупированных палестинских территориях еще более обострилось с 7 октября, в результате чего ими были убиты восемь палестинских мирных жителей, а целые общины были вынуждены покинуть свои земли, заявила на брифинге в Женеве пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел. "Насилие со стороны поселенцев, которое и без того достигло рекордного уровня, также резко возросло, составляя в среднем семь нападений в день. Более чем в трети этих нападений применялось огнестрельное оружие. Мы задокументировали, что во многих из этих инцидентов поселенцев сопровождали военнослужащие израильских вооруженных сил или что поселенцы были одеты в форму и имели при себе армейские винтовки. Наряду с почти полной безнаказанностью за насилие со стороны поселенцев, мы обеспокоены тем, что вооруженные поселенцы действовали с молчаливого согласия и в сотрудничестве с израильскими силами и властями", - сказала она. Троссел добавила, что, по данным УВКПЧ, 132 палестинца, в том числе 41 ребенок, были убиты израильскими войсками с 7 октября, восемь из которых были убиты поселенцами. За это время были убиты два израильских солдата. "В результате этого насилия целые общины вынуждены покидать свои земли. С 7 октября почти 1 тысяча палестинцев по меньшей мере из 15 пастушеских общин были вынуждены покинуть свои дома. В этих обстоятельствах насилие со стороны поселенцев может быть равносильно насильственному перемещению населения, что является серьезным нарушением Четвертой Женевской конвенции", - подчеркнула пресс-секретарь УВКПЧ. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231103/izrail-1907170545.html

https://ria.ru/20231103/izrail-1907164159.html

израиль

россия

женева (город)

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в мире, израиль, россия, женева (город), владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году