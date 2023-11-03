https://ria.ru/20231103/narkofermer-1907240554.html

"Наркофермер", едва не умерший от галлюциногенных грибов, отделался штрафом

"Наркофермер", едва не умерший от галлюциногенных грибов, отделался штрафом - РИА Новости, 03.11.2023

"Наркофермер", едва не умерший от галлюциногенных грибов, отделался штрафом

"Наркофермера" из Алтайского края, едва не умершего от галлюциногенных грибов, приговорили к штрафу в 15 тысяч рублей, сообщила журналистам помощник прокурора... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:01

2023-11-03T16:01

2023-11-03T16:01

происшествия

алтайский край

бийский район

россия

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БАРНАУЛ, 3 ноя - РИА Новости. "Наркофермера" из Алтайского края, едва не умершего от галлюциногенных грибов, приговорили к штрафу в 15 тысяч рублей, сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина. "Мировой суд судебного участка №1 Бийского района Алтайского края вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.231 УК РФ, квалифицируемого, как незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства… Суд… назначил (ему – ред.) наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей", - отметила помощник прокурора. Ранее сообщалось, что бийчанин попал в больницу с сильнейшим отравлением, впал в кому и едва не умер. Мужчину удалось спасти, но он тут же стал фигурантом уголовного дела. Оказалось, что бийчанин занимался выращиванием галлюциногенных грибов. По данным следователей, мужчина организовал настоящую мини-ферму со специальным оборудованием прямо у себя на кухне. По его словам, полученный "продукт" он употреблял сам. Грибы и приспособления для их выращивания признаны судом вещественными доказательствами по уголовному делу. Постановлено уничтожить их сразу же после вступления приговора в законную силу.

https://ria.ru/20230815/yellen-1890247046.html

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происшествия, алтайский край, бийский район, россия