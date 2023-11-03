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"Наркофермер", едва не умерший от галлюциногенных грибов, отделался штрафом
"Наркофермер", едва не умерший от галлюциногенных грибов, отделался штрафом - РИА Новости, 03.11.2023
"Наркофермер", едва не умерший от галлюциногенных грибов, отделался штрафом
"Наркофермера" из Алтайского края, едва не умершего от галлюциногенных грибов, приговорили к штрафу в 15 тысяч рублей, сообщила журналистам помощник прокурора... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:01
2023-11-03T16:01
2023-11-03T16:01
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БАРНАУЛ, 3 ноя - РИА Новости. "Наркофермера" из Алтайского края, едва не умершего от галлюциногенных грибов, приговорили к штрафу в 15 тысяч рублей, сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина. "Мировой суд судебного участка №1 Бийского района Алтайского края вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.231 УК РФ, квалифицируемого, как незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства… Суд… назначил (ему – ред.) наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей", - отметила помощник прокурора. Ранее сообщалось, что бийчанин попал в больницу с сильнейшим отравлением, впал в кому и едва не умер. Мужчину удалось спасти, но он тут же стал фигурантом уголовного дела. Оказалось, что бийчанин занимался выращиванием галлюциногенных грибов. По данным следователей, мужчина организовал настоящую мини-ферму со специальным оборудованием прямо у себя на кухне. По его словам, полученный "продукт" он употреблял сам. Грибы и приспособления для их выращивания признаны судом вещественными доказательствами по уголовному делу. Постановлено уничтожить их сразу же после вступления приговора в законную силу.
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происшествия, алтайский край, бийский район, россия
Происшествия, Алтайский край, Бийский район, Россия
"Наркофермер", едва не умерший от галлюциногенных грибов, отделался штрафом
На Алтае едва не умерший от галлюциногенных грибов "наркофермер" получил штраф
БАРНАУЛ, 3 ноя - РИА Новости. "Наркофермера" из Алтайского края, едва не умершего от галлюциногенных грибов, приговорили к штрафу в 15 тысяч рублей, сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
«
"Мировой суд судебного участка №1 Бийского района Алтайского края вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.231 УК РФ, квалифицируемого, как незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства… Суд… назначил (ему – ред.) наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей", - отметила помощник прокурора.
Ранее сообщалось, что бийчанин попал в больницу с сильнейшим отравлением, впал в кому и едва не умер. Мужчину удалось спасти, но он тут же стал фигурантом уголовного дела. Оказалось, что бийчанин занимался выращиванием галлюциногенных грибов. По данным следователей, мужчина организовал настоящую мини-ферму со специальным оборудованием прямо у себя на кухне. По его словам, полученный "продукт" он употреблял сам.
Грибы и приспособления для их выращивания признаны судом вещественными доказательствами по уголовному делу. Постановлено уничтожить их сразу же после вступления приговора в законную силу.
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