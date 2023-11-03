https://ria.ru/20231103/moy_eksport-1907138596.html

Платформа "Мой экспорт" расширила информацию о зарубежных маркетплейсах

Платформа "Мой экспорт" расширила информацию о зарубежных маркетплейсах - РИА Новости, 03.11.2023

Платформа "Мой экспорт" расширила информацию о зарубежных маркетплейсах

Раздел "Электронная торговля" обновился на платформе "Мой экспорт" - теперь отечественным компаниям доступно больше информации об инструментах поддержки и... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T11:46

2023-11-03T11:46

2023-11-03T11:46

экономика

россия

китай

юго-восточная азия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Раздел "Электронная торговля" обновился на платформе "Мой экспорт" - теперь отечественным компаниям доступно больше информации об инструментах поддержки и доступных каналах онлайн-продаж за рубеж, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."В обновленный раздел добавлена информация о национальных магазинах Российского экспортного центра, которые являются авторизованными коллективными аккаунтами отечественной продукции на крупнейших зарубежных маркетплейсах", - говорится в сообщении.Теперь пользователям экосистемы "Мой экспорт" доступны все необходимые сведения - информация о количестве национальных магазинов на каждой площадке, их специфике и аккредитованных партнерах. Здесь представлены истории успеха резидентов национальных магазинов, а также скриншоты и видео с маркетплейсов. Кроме того, в модернизированном разделе доступна информация об алгоритмах размещения для компаний разных размеров и компаний сектора АПК, включая возможности господдержки. Это позволяет российским продавцам оптимизировать свои действия и увеличить эффективность продаж на зарубежных рынках.Первый национальный магазин был открыт в 2019 году на китайской розничной электронной торговой платформе Tmall.com. После перезапуска проекта в ноябре 2022 года по модели франшизы их число увеличилось до 24 национальных магазинов на 14 зарубежных маркетплейсах. География покрытия сети распространилась на более 20 перспективных дружественных направлений - Китай, Юго-Восточную Азию и Ближний Восток, а объем продаж за первое полугодие 2023 года уже превысил общегодовой показатель за 2022 год более чем в три раза.РЭЦ напомнил, что для удобства пользователей работает сервис "Маркетплейсы. Размещение в Национальных магазинах", с помощью которого можно подать заявку на размещение своей продукции в каждом из национальных магазинов."Одна из проблем, с которой мы до сих пор сталкиваемся, - это недостаточный уровень информированности наших компаний, особенно сегмента МСП, о тех возможностях, которые у них есть для эффективного экспорта по онлайн-каналам. В обновленном разделе "Электронная торговля" на платформе "Мой экспорт" мы постарались учесть, какие вопросы ставит перед собой предприниматель при принятии решения о запуске экспортного проекта, чтобы ответы на большую их часть он смог найти моментально, на этом ресурсе. Более подробную информацию он дальше сможет получить на наших регулярных вебинарах об экспортной интернет-торговле и в рамках индивидуальных консультаций", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

https://ria.ru/20231102/rets-1906952206.html

https://ria.ru/20231101/rets-1906730111.html

россия

китай

юго-восточная азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, китай, юго-восточная азия, российский экспортный центр (рэц)