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Горслужбы Москвы переведены на усиленный режим работы - РИА Новости, 03.11.2023
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16:34 03.11.2023
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Горслужбы Москвы переведены на усиленный режим работы
Горслужбы Москвы переведены на усиленный режим работы - РИА Новости, 03.11.2023
Горслужбы Москвы переведены на усиленный режим работы
Столичные городские службы в преддверии Дня народного единства переведены на усиленный режим работы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:34
2023-11-03T16:34
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москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Столичные городские службы в преддверии Дня народного единства переведены на усиленный режим работы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "В преддверии Дня народного единства все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы до 6 ноября включительно. Предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры, установлен особый режим соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении. Отмечается, что на круглосуточное дежурство заступили 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения. Также в повышенной готовности находятся почти 1,5 тысячи сотрудников пожарно-спасательного гарнизона. "Под особым контролем в праздничные дни – уборка дорог, пешеходных зон и дворов. В этой работе задействуют необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки", - пояснили в комплексе городского хозяйства в сообщении.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Горслужбы Москвы переведены на усиленный режим работы

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Столичные городские службы в преддверии Дня народного единства переведены на усиленный режим работы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"В преддверии Дня народного единства все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы до 6 ноября включительно. Предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры, установлен особый режим соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.
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Отмечается, что на круглосуточное дежурство заступили 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения. Также в повышенной готовности находятся почти 1,5 тысячи сотрудников пожарно-спасательного гарнизона.
"Под особым контролем в праздничные дни – уборка дорог, пешеходных зон и дворов. В этой работе задействуют необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки", - пояснили в комплексе городского хозяйства в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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