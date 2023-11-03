https://ria.ru/20231103/moskva-1907264130.html

Горслужбы Москвы переведены на усиленный режим работы

Горслужбы Москвы переведены на усиленный режим работы - РИА Новости, 03.11.2023

Горслужбы Москвы переведены на усиленный режим работы

Столичные городские службы в преддверии Дня народного единства переведены на усиленный режим работы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:34

2023-11-03T16:34

2023-11-03T16:34

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Столичные городские службы в преддверии Дня народного единства переведены на усиленный режим работы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "В преддверии Дня народного единства все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы до 6 ноября включительно. Предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры, установлен особый режим соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении. Отмечается, что на круглосуточное дежурство заступили 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения. Также в повышенной готовности находятся почти 1,5 тысячи сотрудников пожарно-спасательного гарнизона. "Под особым контролем в праздничные дни – уборка дорог, пешеходных зон и дворов. В этой работе задействуют необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки", - пояснили в комплексе городского хозяйства в сообщении.

https://realty.ria.ru/20231103/prazdniki-1906882219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы