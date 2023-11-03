https://ria.ru/20231103/moskva-1907150793.html

В Москве на новогодние праздники забронирована почти половина отелей

В Москве на новогодние праздники забронирована почти половина отелей - РИА Новости, 03.11.2023

В Москве на новогодние праздники забронирована почти половина отелей

Номерной фонд гостиниц Москвы на новогодние праздники забронирован почти наполовину, наибольшей популярностью у туристов пользуются гостиницы категории "три и... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T15:16

2023-11-03T15:16

2023-11-03T15:16

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Номерной фонд гостиниц Москвы на новогодние праздники забронирован почти наполовину, наибольшей популярностью у туристов пользуются гостиницы категории "три и четыре звезды", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комитета по туризму. "Текущий уровень бронирований на новогодние праздники – за два месяца до нового года – по состоянию на последнюю неделю октября составил 45 процентов. Самые популярные даты для бронирований на новогодние праздники – 3, 4 и 5 января. Наиболее популярны у туристов четырех- и трехзвездочные гостиницы, номера в которых на сегодняшний день забронированы в среднем на 50 процентов. Пятизвездочные отели, которые традиционно заполняются ближе к праздничным датам, забронированы на 20 процентов", – рассказали в пресс-службе. В комитете отметили, что уровень загрузки отелей заметно поднимется в середине декабря и достигнет своих максимальных показателей в первые числа января: для путешественников из других регионов России, которые традиционно составляют до 90 процентов туристического потока в Москву, характерны спонтанность и краткосрочное планирование поездки. "Ежегодно Москва становится одним из самых популярных новогодних туристических направлений страны. Туристов привлекают новогодние декорации на главных улицах столицы, тематические рождественские фестивали, ярмарки, мастер-классы, катки и аттракционы. Кроме того, туристы и горожане, среди которых много семей с детьми, любят гулять в московских парках - здесь открываются лыжные трассы, снежные горки и другие площадки для активного зимнего отдыха", – рассказали в пресс-службе. В ведомстве добавили, что прошлые новогодние праздники столицу посетили порядка двух миллионов гостей. Основу туристического потока составляют жители России. Одну десятую от всех путешественников составляют иностранцы – жители Китая, ближневосточных стран – ОАЭ и Саудовской Аравии, а также Индии.

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