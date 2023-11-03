https://ria.ru/20231103/moldaviya-1907347285.html

В Молдавии установилась тотальная анархия, заявил Шор

В Молдавии установилась тотальная анархия, заявил Шор - РИА Новости, 03.11.2023

В Молдавии установилась тотальная анархия, заявил Шор

Лидер запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор, комментируя снятие с выборов партии "Шанс", заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале,... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T23:58

2023-11-03T23:58

2023-11-03T23:58

в мире

молдавия

илан шор

майя санду

дорин речан

возрождение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d2480b23a785f6f16dd5650844bd1fb.jpg

КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Лидер запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор, комментируя снятие с выборов партии "Шанс", заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, что власти республики не соблюдают закон, а в стране установилась тотальная анархия. Ранее в пятницу глава Службы информации и безопасности Молдавии Александру Мустяцэ представил отчет, согласно которому партия "Шанс" представляет собой реорганизованную запрещенную в Молдавии партию "Шор". По его словам, существуют весомые доказательства фактов коррупции избирателей со стороны представителей политсилы, причем для этого якобы использовались незаконно полученные средства из-за рубежа. Мустяцэ сообщил, что передал ответ в прокуратуру и ЦИК, чтобы они решали дальнейшую судьбу партии. Позже премьер-министр страны Дорин Речан выступил с заявлением, что правительственная Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила аннулировать регистрацию конкурентов на выборах, зарегистрированных от партии "Шанс" в рамках местных выборов 5 ноября, в интересах национальной безопасности. Он подчеркнул, что речь идет о снятии не политической партии, а криминальной группы, поддерживаемой политиком и бизнесменом Иланом Шором. "Сегодняшний день показал несколько вещей: Первое. В нашей стране больше нет закона. Второе. Правящая власть панически боится меня лично и всех, кого я поддерживаю. Третье. Ни о какой демократии речь больше не может идти. В Молдове теперь тотальная анархия", - заявил Шор.По его мнению, необходимо забыть обо всех разногласиях, сплотиться и принять план решительных действий. "С сегодняшнего дня я буду помогать абсолютно всем, кто против Санду (президент Молдавии Майя Санду) и ПДС (правящая партия "Действие и солидарность". Я выполню все свои обещания, несмотря на их попытки мне помешать", - отметил Шор. Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство. А президент Молдавии Майя Санду своим указом их одобрила. ЦИК Молдавии составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников. Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов.

https://ria.ru/20231102/moldaviya-1906843765.html

https://ria.ru/20231103/debaty-1907170840.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, илан шор, майя санду, дорин речан, возрождение