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В Молдавии установилась тотальная анархия, заявил Шор - РИА Новости, 03.11.2023
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23:58 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/moldaviya-1907347285.html
В Молдавии установилась тотальная анархия, заявил Шор
В Молдавии установилась тотальная анархия, заявил Шор - РИА Новости, 03.11.2023
В Молдавии установилась тотальная анархия, заявил Шор
Лидер запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор, комментируя снятие с выборов партии "Шанс", заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T23:58
2023-11-03T23:58
в мире
молдавия
илан шор
майя санду
дорин речан
возрождение
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Лидер запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор, комментируя снятие с выборов партии "Шанс", заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, что власти республики не соблюдают закон, а в стране установилась тотальная анархия. Ранее в пятницу глава Службы информации и безопасности Молдавии Александру Мустяцэ представил отчет, согласно которому партия "Шанс" представляет собой реорганизованную запрещенную в Молдавии партию "Шор". По его словам, существуют весомые доказательства фактов коррупции избирателей со стороны представителей политсилы, причем для этого якобы использовались незаконно полученные средства из-за рубежа. Мустяцэ сообщил, что передал ответ в прокуратуру и ЦИК, чтобы они решали дальнейшую судьбу партии. Позже премьер-министр страны Дорин Речан выступил с заявлением, что правительственная Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила аннулировать регистрацию конкурентов на выборах, зарегистрированных от партии "Шанс" в рамках местных выборов 5 ноября, в интересах национальной безопасности. Он подчеркнул, что речь идет о снятии не политической партии, а криминальной группы, поддерживаемой политиком и бизнесменом Иланом Шором. "Сегодняшний день показал несколько вещей: Первое. В нашей стране больше нет закона. Второе. Правящая власть панически боится меня лично и всех, кого я поддерживаю. Третье. Ни о какой демократии речь больше не может идти. В Молдове теперь тотальная анархия", - заявил Шор.По его мнению, необходимо забыть обо всех разногласиях, сплотиться и принять план решительных действий. "С сегодняшнего дня я буду помогать абсолютно всем, кто против Санду (президент Молдавии Майя Санду) и ПДС (правящая партия "Действие и солидарность". Я выполню все свои обещания, несмотря на их попытки мне помешать", - отметил Шор. Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство. А президент Молдавии Майя Санду своим указом их одобрила. ЦИК Молдавии составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников. Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов.
https://ria.ru/20231102/moldaviya-1906843765.html
https://ria.ru/20231103/debaty-1907170840.html
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в мире, молдавия, илан шор, майя санду, дорин речан, возрождение
В мире, Молдавия, Илан Шор, Майя Санду, Дорин Речан, Возрождение
В Молдавии установилась тотальная анархия, заявил Шор

Илан Шор: в Молдавии установилась тотальная анархия, в стране больше нет закона

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Лидер запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор, комментируя снятие с выборов партии "Шанс", заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, что власти республики не соблюдают закон, а в стране установилась тотальная анархия.
Ранее в пятницу глава Службы информации и безопасности Молдавии Александру Мустяцэ представил отчет, согласно которому партия "Шанс" представляет собой реорганизованную запрещенную в Молдавии партию "Шор". По его словам, существуют весомые доказательства фактов коррупции избирателей со стороны представителей политсилы, причем для этого якобы использовались незаконно полученные средства из-за рубежа. Мустяцэ сообщил, что передал ответ в прокуратуру и ЦИК, чтобы они решали дальнейшую судьбу партии. Позже премьер-министр страны Дорин Речан выступил с заявлением, что правительственная Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила аннулировать регистрацию конкурентов на выборах, зарегистрированных от партии "Шанс" в рамках местных выборов 5 ноября, в интересах национальной безопасности. Он подчеркнул, что речь идет о снятии не политической партии, а криминальной группы, поддерживаемой политиком и бизнесменом Иланом Шором.
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Местные выборы в Молдавии пройдут на фоне скандалов
2 ноября, 08:18
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"Сегодняшний день показал несколько вещей: Первое. В нашей стране больше нет закона. Второе. Правящая власть панически боится меня лично и всех, кого я поддерживаю. Третье. Ни о какой демократии речь больше не может идти. В Молдове теперь тотальная анархия", - заявил Шор.
По его мнению, необходимо забыть обо всех разногласиях, сплотиться и принять план решительных действий. "С сегодняшнего дня я буду помогать абсолютно всем, кто против Санду (президент Молдавии Майя Санду) и ПДС (правящая партия "Действие и солидарность". Я выполню все свои обещания, несмотря на их попытки мне помешать", - отметил Шор.
Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство. А президент Молдавии Майя Санду своим указом их одобрила. ЦИК Молдавии составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах.
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов.
 
В миреМолдавияИлан ШорМайя СандуДорин РечанВозрождение
 
 
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