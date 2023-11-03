В Молдавии установилась тотальная анархия, заявил Шор
Илан Шор: в Молдавии установилась тотальная анархия, в стране больше нет закона
Флаг Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Лидер запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор, комментируя снятие с выборов партии "Шанс", заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, что власти республики не соблюдают закон, а в стране установилась тотальная анархия.
Ранее в пятницу глава Службы информации и безопасности Молдавии Александру Мустяцэ представил отчет, согласно которому партия "Шанс" представляет собой реорганизованную запрещенную в Молдавии партию "Шор". По его словам, существуют весомые доказательства фактов коррупции избирателей со стороны представителей политсилы, причем для этого якобы использовались незаконно полученные средства из-за рубежа. Мустяцэ сообщил, что передал ответ в прокуратуру и ЦИК, чтобы они решали дальнейшую судьбу партии. Позже премьер-министр страны Дорин Речан выступил с заявлением, что правительственная Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила аннулировать регистрацию конкурентов на выборах, зарегистрированных от партии "Шанс" в рамках местных выборов 5 ноября, в интересах национальной безопасности. Он подчеркнул, что речь идет о снятии не политической партии, а криминальной группы, поддерживаемой политиком и бизнесменом Иланом Шором.
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"Сегодняшний день показал несколько вещей: Первое. В нашей стране больше нет закона. Второе. Правящая власть панически боится меня лично и всех, кого я поддерживаю. Третье. Ни о какой демократии речь больше не может идти. В Молдове теперь тотальная анархия", - заявил Шор.
По его мнению, необходимо забыть обо всех разногласиях, сплотиться и принять план решительных действий. "С сегодняшнего дня я буду помогать абсолютно всем, кто против Санду (президент Молдавии Майя Санду) и ПДС (правящая партия "Действие и солидарность". Я выполню все свои обещания, несмотря на их попытки мне помешать", - отметил Шор.
Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство. А президент Молдавии Майя Санду своим указом их одобрила. ЦИК Молдавии составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах.
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов.