https://ria.ru/20231103/moldaviya-1907156837.html

Кишинев обвинил Москву в попытках нарушить конституционный порядок

Кишинев обвинил Москву в попытках нарушить конституционный порядок - РИА Новости, 03.11.2023

Кишинев обвинил Москву в попытках нарушить конституционный порядок

Глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Мустяцэ заявил о предотвращении попыток России "нарушить конституционный порядок" в республике,... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T12:44

2023-11-03T12:44

2023-11-03T12:44

молдавия

в мире

майя санду

россия

еврокомиссия

евросоюз

илан шор

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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Мустяцэ заявил о предотвращении попыток России "нарушить конституционный порядок" в республике, тогда как РФ неоднократно отвергала подобные заявления. "Хочу представить результаты комплексной операции СИБ по предотвращению попыток России нарушить конституционный порядок в Молдавии с помощью криминальных групп. В частности, Россия пыталась повлиять на результаты выборов через преступную группировку, возглавляемую Иланом Шором", - заявил Мустяцэ. По его словам, со второй половины 2022 годы в Молдавии готовился сценарий по насильственному свержению власти и правлению криминальных групп в интересах РФ. На первом этапе наблюдались атаки в адрес властей Молдавии, второй этап был связан с попытками дестабилизировать ситуацию в стране силами партии "Шор" путем протестов, а также агрессии в адрес сотрудников правоохранительных органов. Третий этап, утверждает глава спецслужбы, проходит в настоящее время и направлен на попытки оказать влияние на местные выборы в республике. "Один миллион 280 тысяч долларов были успешно заблокированы государственными органами (Молдавии), деньги поступили из Российской Федерации. Таким образом, Россия пыталась повлиять на результаты выборов через преступную группировку", - заявил Мустяцэ, не приведя доказательств, при этом добавив, что "заведено более 160 томов уголовного дела". Президент Молдавии Майя Санду 11 октября заявила о увеличении расходов на оборону республики, а также, что стратегическое партнерство с США станет ключевым аспектом национальной стратегии безопасности Молдавии. Также она заявила, что Россия представляет собой самую большую угрозу национальной безопасности Молдавии. Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20231102/moldaviya-1906948155.html

https://ria.ru/20231102/vybory-1906892263.html

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молдавия, в мире, майя санду, россия, еврокомиссия, евросоюз, илан шор