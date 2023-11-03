https://ria.ru/20231103/milyavskaya-1907314426.html

"Долго жить, чтобы оберегать": Лолита поздравила особенную дочь с 25-летием

"Долго жить, чтобы оберегать": Лолита поздравила особенную дочь с 25-летием - РИА Новости, 03.11.2023

"Долго жить, чтобы оберегать": Лолита поздравила особенную дочь с 25-летием

Певица Лолита Милявская поздравила свою дочь Еву с 25-летием, выложив редкое видео поющей девушки в своем Телеграм-канале. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T19:07

2023-11-03T19:07

2023-11-03T19:10

шоубиз

лолита милявская

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новости шоу-бизнеса

леонид агутин

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Певица Лолита Милявская поздравила свою дочь Еву с 25-летием, выложив редкое видео поющей девушки в своем Телеграм-канале.Артистка сопроводила ролик трогательными словами и пожеланиями."Моя Девочка! Ты для меня всегда малышка. Спасибо 1998 году за Подарок, ты пришла ко мне от Бога. Люблю от земли до неба", — написала знаменитость.На кадрах Ева энергично подпевает звучащему на смартфоне хиту Леонида Агутина "Ай-яй-яй". Вокруг видны отдыхающие, но девушку это не смущает."У нас семейка открытая и своеобразная, наверно для кого-то, но нам в ней хорошо и тепло", — шутливо прокомментировала непринужденное пение дочери Милявская.В посте она назвала Еву нежной, мудрой, эмпатичной и способной искренне любить. "Мое счастье. Лишь бы жить долго, чтобы оберегать тебя. С Днем Рождения!" — написала Милявская.Лолита редко публикует фото и видео наследницы в соцсетях. Ранее певица призналась, что Ева родилась недоношенной, из-за чего после у нее было диагностировано расстройство аутического спектра — синдром Аспергера.

https://ria.ru/20210825/lolita-1747180704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

лолита милявская, знаменитости, новости шоу-бизнеса, леонид агутин