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"Долго жить, чтобы оберегать": Лолита поздравила особенную дочь с 25-летием - РИА Новости, 03.11.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
19:07 03.11.2023 (обновлено: 19:10 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/milyavskaya-1907314426.html
"Долго жить, чтобы оберегать": Лолита поздравила особенную дочь с 25-летием
"Долго жить, чтобы оберегать": Лолита поздравила особенную дочь с 25-летием - РИА Новости, 03.11.2023
"Долго жить, чтобы оберегать": Лолита поздравила особенную дочь с 25-летием
Певица Лолита Милявская поздравила свою дочь Еву с 25-летием, выложив редкое видео поющей девушки в своем Телеграм-канале. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T19:07
2023-11-03T19:10
шоубиз
лолита милявская
знаменитости
новости шоу-бизнеса
леонид агутин
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Певица Лолита Милявская поздравила свою дочь Еву с 25-летием, выложив редкое видео поющей девушки в своем Телеграм-канале.Артистка сопроводила ролик трогательными словами и пожеланиями.&quot;Моя Девочка! Ты для меня всегда малышка. Спасибо 1998 году за Подарок, ты пришла ко мне от Бога. Люблю от земли до неба&quot;, — написала знаменитость.На кадрах Ева энергично подпевает звучащему на смартфоне хиту Леонида Агутина "Ай-яй-яй". Вокруг видны отдыхающие, но девушку это не смущает."У нас семейка открытая и своеобразная, наверно для кого-то, но нам в ней хорошо и тепло", — шутливо прокомментировала непринужденное пение дочери Милявская.В посте она назвала Еву нежной, мудрой, эмпатичной и способной искренне любить. &quot;Мое счастье. Лишь бы жить долго, чтобы оберегать тебя. С Днем Рождения!&quot; — написала Милявская.Лолита редко публикует фото и видео наследницы в соцсетях. Ранее певица призналась, что Ева родилась недоношенной, из-за чего после у нее было диагностировано расстройство аутического спектра — синдром Аспергера.
https://ria.ru/20210825/lolita-1747180704.html
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лолита милявская, знаменитости, новости шоу-бизнеса, леонид агутин
Шоубиз, Лолита Милявская, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Леонид Агутин
"Долго жить, чтобы оберегать": Лолита поздравила особенную дочь с 25-летием

Певица Лолита Милявская поздравила свою особенную дочь с 25-летием

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Лолита Милявская
Певица Лолита Милявская - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Лолита Милявская
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Певица Лолита Милявская поздравила свою дочь Еву с 25-летием, выложив редкое видео поющей девушки в своем Телеграм-канале.
© Лолита Милявская/TelegramЕва Цекало на видео со страницы Лолиты Милявской в Telegram
Ева Цекало на видео со страницы Лолиты Милявской в Telegram
© Лолита Милявская/Telegram
Ева Цекало на видео со страницы Лолиты Милявской в Telegram
Артистка сопроводила ролик трогательными словами и пожеланиями.
«

"Моя Девочка! Ты для меня всегда малышка. Спасибо 1998 году за Подарок, ты пришла ко мне от Бога. Люблю от земли до неба", — написала знаменитость.

На кадрах Ева энергично подпевает звучащему на смартфоне хиту Леонида Агутина "Ай-яй-яй". Вокруг видны отдыхающие, но девушку это не смущает.
«
"У нас семейка открытая и своеобразная, наверно для кого-то, но нам в ней хорошо и тепло", — шутливо прокомментировала непринужденное пение дочери Милявская.
В посте она назвала Еву нежной, мудрой, эмпатичной и способной искренне любить.
«

"Мое счастье. Лишь бы жить долго, чтобы оберегать тебя. С Днем Рождения!" — написала Милявская.

Лолита редко публикует фото и видео наследницы в соцсетях.
Ранее певица призналась, что Ева родилась недоношенной, из-за чего после у нее было диагностировано расстройство аутического спектра — синдром Аспергера.
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ШоубизЛолита МилявскаяЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаЛеонид Агутин
 
 
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