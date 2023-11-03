https://ria.ru/20231103/metod-1907084005.html

В США разрешили казнить убийцу "невиданным ранее" методом

В США разрешили казнить убийцу "невиданным ранее" методом - РИА Новости, 03.11.2023

В США разрешили казнить убийцу "невиданным ранее" методом

Верховный суд Алабамы разрешил казнить заключенного "невиданным ранее" методом с использованием газообразного азота, сообщает Fox News. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T04:29

2023-11-03T04:29

2023-11-03T08:43

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Верховный суд Алабамы разрешил казнить заключенного "невиданным ранее" методом с использованием газообразного азота, сообщает Fox News.В августе сообщалось, что генеральная прокуратура штата обратилась в Верховный суд Алабамы с просьбой назначить дату казни 58-летнего заключенного.Как отмечает телеканал, суд удовлетворил запрос генпрокурора о выдаче ордера на проведение казни Кеннета Смита, которого осудили за заказное убийство женщины, совершенное в 1988 году. По данным прокуратуры, Смит и его сообщник получили по тысяче долларов за убийство Элизабет Сеннетт, при этом заказчиком преступления оказался ее муж-пастор, погрязший в долгах и желавший получить страховку. Сообщника Смита казнили в 2010 году.В прошлом году департамент исправительных учреждений штата отменил приведение приговора в отношении Смита в исполнение после того, как врачи не смогли ввести в его организм "смертельную инъекцию".Адвокаты Смита выразили разочарование решением, пообещав продолжить его защиту в судебном порядке. "Мы по-прежнему надеемся, что те, кто будет рассматривать это дело, увидят, что вторая попытка казнить господина Смита — на этот раз экспериментальным, никогда ранее не использовавшимся методом и с протоколом, который никогда не был полностью раскрыт ни ему, ни его адвокату, — является неоправданной и несправедливой", — заявили они.При этом генпрокурор Алабамы написал в соцсетях, что семья убитой "ждала 35 лет, чтобы увидеть правосудие".Казнь с помощью азота санкционирована в трех штатах США, однако на практике до сих пор ни разу не применялась. Предполагается, что заключенного заставят дышать только азотом, что спровоцирует гипоксию и в конечном счете смерть. Сторонники такого метода настаивают на его безболезненности, в то время как оппоненты сравнивают подобную казнь с проведением экспериментов на людях. Помимо Алабамы, такого рода казни разрешены лишь в Оклахоме и Миссисипи.

https://ria.ru/20231017/ssha-1903359413.html

https://ria.ru/20231006/ssha-1900877448.html

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в мире, алабама, сша, оклахома