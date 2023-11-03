https://ria.ru/20231103/merkava-1907081987.html

СМИ: боец ХАМАС совершил "сумасшедший" подрыв израильского танка "Меркава"

СМИ: боец ХАМАС совершил "сумасшедший" подрыв израильского танка "Меркава" - РИА Новости, 03.11.2023

СМИ: боец ХАМАС совершил "сумасшедший" подрыв израильского танка "Меркава"

Боец ХАМАС совершил "сумасшедший рывок" из укрытия и "заложил бомбу" в израильский танк "Меркава" в ходе столкновения в районе Газы Зайтун, пишет обозреватель... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T03:09

2023-11-03T03:09

2023-11-03T03:18

в мире

израиль

сектор газа

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Боец ХАМАС совершил "сумасшедший рывок" из укрытия и "заложил бомбу" в израильский танк "Меркава" в ходе столкновения в районе Газы Зайтун, пишет обозреватель издания The War Zone Говард Альтман.Как отмечает автор, видео с нашлемной камеры, распространенное движением в соцсетях, продемонстрировало, как бойцу ХАМАС удалось вылезти из подземного укрытия, "заложить бомбу" в "Меркаву", отбежать от нее, выстрелить по танку из гранатомета, а затем вернуться в лаз."Боец совершает сумасшедший девятисекундный рывок к танку и устанавливает самодельное взрывное устройство, сделанное из реактивной гранаты от РПГ, на корпус танка рядом с задней частью его башни", - пишет Альтман.После выстрела из гранатомета на танке видна яркая вспышка огня, при этом остается неясным, какие повреждения он мог получить, продолжает обозреватель. По его словам, на кадрах также видно, что рядом в этот момент находились другие израильские бронемашины, а орудие одного из танков и вовсе было обращено в сторону бойцов палестинского движения.Как отмечает автор, видео показывает уязвимость бронетехники в условиях, когда она не действует совместно с пехотными силами. Кроме того, это является примером "одной из самых больших проблем", с которыми армия Израиля могла столкнуться при наземной операции. "Боец ХАМАС смог беспрепятственно подбежать к танку, затем вернуться ко входу в туннель и выстрелить из гранатомета", - указывает Альтман.Двадцать седьмого октября пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари объявил о расширении наземных маневров внутри сектора Газа, которые до этого ограничивались отдельными рейдами сухопутных сил. Параллельно с этим военное руководство страны объявило о начале третьего этапа военных действий в секторе Газа, который преимущественно сосредоточен на операциях сухопутных сил.Как ранее заявила РИА Новости представитель пресс-службы ЦАХАЛ майор запаса Анна Уколова, израильские войска сосредоточены на операциях в северной части сектора Газа, однако военные действия могут распространиться и на другие районы анклава, так как есть данные о том, что инфраструктура ХАМАС рассредоточена и на юге.

https://ria.ru/20231102/tanki-1907064629.html

https://ria.ru/20231102/gaza-1907058774.html

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в мире, израиль, сектор газа, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году