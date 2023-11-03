https://ria.ru/20231103/memuary-1907018161.html

Более миллиона копий автобиографии Бритни Спирс продано за неделю

Более миллиона копий автобиографии Бритни Спирс продано за неделю - РИА Новости, 03.11.2023

Более миллиона копий автобиографии Бритни Спирс продано за неделю

Более миллиона копий автобиографии певицы Бритни Спирс продано за неделю с начала продаж, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T10:38

2023-11-03T10:38

2023-11-03T10:38

шоубиз

бритни спирс

сша

знаменитости

шоу-бизнес

новости шоу-бизнеса

мемуары

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1907018435_0:151:972:698_1920x0_80_0_0_7e08e28b4b40a973a9017102c94e16ae.png

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Более миллиона копий автобиографии певицы Бритни Спирс продано за неделю с начала продаж, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление издательства Gallery Books."Мемуары Бритни Спирс "Женщина во мне" (Тhe Woman in Me) за первую неделю были распроданы в США тиражом 1,1 миллиона копий", — говорится в публикации.В эту цифру попали данные о продажах как печатных, так электронных и аудиокниг, а также предварительных заказов на них.В день публикации, 24 октября, Спирс написала в Instagram*, что ее сочинение стало "самыми продаваемыми мемуарами знаменитостей в истории".Автобиография исполнительницы получила высокую оценку критиков, как убедительный рассказ о ее восхождении к мировой славе и бесконечной жизненной борьбе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20231031/avtobiografiya-1906486586.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

бритни спирс, сша, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, мемуары