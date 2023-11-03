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Более миллиона копий автобиографии Бритни Спирс продано за неделю
Более миллиона копий автобиографии Бритни Спирс продано за неделю - РИА Новости, 03.11.2023
Более миллиона копий автобиографии Бритни Спирс продано за неделю
Более миллиона копий автобиографии певицы Бритни Спирс продано за неделю с начала продаж, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T10:38
2023-11-03T10:38
2023-11-03T10:38
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Более миллиона копий автобиографии певицы Бритни Спирс продано за неделю с начала продаж, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление издательства Gallery Books."Мемуары Бритни Спирс "Женщина во мне" (Тhe Woman in Me) за первую неделю были распроданы в США тиражом 1,1 миллиона копий", — говорится в публикации.В эту цифру попали данные о продажах как печатных, так электронных и аудиокниг, а также предварительных заказов на них.В день публикации, 24 октября, Спирс написала в Instagram*, что ее сочинение стало "самыми продаваемыми мемуарами знаменитостей в истории".Автобиография исполнительницы получила высокую оценку критиков, как убедительный рассказ о ее восхождении к мировой славе и бесконечной жизненной борьбе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бритни спирс, сша, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, мемуары
Шоубиз, Бритни Спирс, США, Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса, мемуары
Более миллиона копий автобиографии Бритни Спирс продано за неделю
В США за неделю раскупили 1,1 миллиона копий мемуаров Бритни Спирс
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости.
Более миллиона копий автобиографии певицы Бритни Спирс продано за неделю с начала продаж, сообщает
агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление издательства Gallery Books.
«
"Мемуары Бритни Спирс "Женщина во мне" (Тhe Woman in Me) за первую неделю были распроданы в США
тиражом 1,1 миллиона копий", — говорится в публикации.
В эту цифру попали данные о продажах как печатных, так электронных и аудиокниг, а также предварительных заказов на них.
В день публикации, 24 октября, Спирс написала в Instagram*, что ее сочинение стало "самыми продаваемыми мемуарами знаменитостей в истории".
Автобиография исполнительницы получила высокую оценку критиков, как убедительный рассказ о ее восхождении к мировой славе и бесконечной жизненной борьбе.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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