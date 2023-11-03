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Более миллиона копий автобиографии Бритни Спирс продано за неделю - РИА Новости, 03.11.2023
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Шоубиз
 
10:38 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/memuary-1907018161.html
Более миллиона копий автобиографии Бритни Спирс продано за неделю
Более миллиона копий автобиографии Бритни Спирс продано за неделю - РИА Новости, 03.11.2023
Более миллиона копий автобиографии Бритни Спирс продано за неделю
Более миллиона копий автобиографии певицы Бритни Спирс продано за неделю с начала продаж, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T10:38
2023-11-03T10:38
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Более миллиона копий автобиографии певицы Бритни Спирс продано за неделю с начала продаж, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление издательства Gallery Books."Мемуары Бритни Спирс "Женщина во мне" (Тhe Woman in Me) за первую неделю были распроданы в США тиражом 1,1 миллиона копий", — говорится в публикации.В эту цифру попали данные о продажах как печатных, так электронных и аудиокниг, а также предварительных заказов на них.В день публикации, 24 октября, Спирс написала в Instagram*, что ее сочинение стало "самыми продаваемыми мемуарами знаменитостей в истории".Автобиография исполнительницы получила высокую оценку критиков, как убедительный рассказ о ее восхождении к мировой славе и бесконечной жизненной борьбе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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бритни спирс, сша, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, мемуары
Шоубиз, Бритни Спирс, США, Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса, мемуары
Более миллиона копий автобиографии Бритни Спирс продано за неделю

В США за неделю раскупили 1,1 миллиона копий мемуаров Бритни Спирс

© Simon & Schuster, LLCОбложка книги Бритни Спирс "Женщина во мне"
Обложка книги Бритни Спирс Женщина во мне
© Simon & Schuster, LLC
Обложка книги Бритни Спирс "Женщина во мне"
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Более миллиона копий автобиографии певицы Бритни Спирс продано за неделю с начала продаж, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление издательства Gallery Books.
«
"Мемуары Бритни Спирс "Женщина во мне" (Тhe Woman in Me) за первую неделю были распроданы в США тиражом 1,1 миллиона копий", — говорится в публикации.
В эту цифру попали данные о продажах как печатных, так электронных и аудиокниг, а также предварительных заказов на них.
В день публикации, 24 октября, Спирс написала в Instagram*, что ее сочинение стало "самыми продаваемыми мемуарами знаменитостей в истории".
Автобиография исполнительницы получила высокую оценку критиков, как убедительный рассказ о ее восхождении к мировой славе и бесконечной жизненной борьбе.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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ШоубизБритни СпирсСШАЗнаменитостиШоу-бизнесНовости шоу-бизнесамемуары
 
 
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