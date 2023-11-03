https://ria.ru/20231103/medvedev-1907167813.html

В Кремле прокомментировали статью Медведева в "Российской газете"

В Кремле прокомментировали статью Медведева в "Российской газете" - РИА Новости, 03.11.2023

В Кремле прокомментировали статью Медведева в "Российской газете"

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье, где говорилось о возможности прямого столкновения Польши с Белоруссией и Россией, провел глубокий... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T13:28

2023-11-03T13:28

2023-11-03T13:28

россия

дмитрий медведев

польша

белоруссия

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье, где говорилось о возможности прямого столкновения Польши с Белоруссией и Россией, провел глубокий анализ ситуации с изложением различных сценариев, которые гипотетически существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Медведев в своей статье в "Российской газете" написал, что наращивание военного потенциала самой Польши и польского военного присутствия на Украине может спровоцировать прямое столкновение Варшавы с Белоруссией и Россией. "Вряд ли это уместный вопрос. В данном случае очень глубокий анализ ситуации с изложением различных сценариев Дмитрий Анатольевич привёл в такой обширной статье в "Российской газете", поэтому, да, действительно, там разные сценарии описаны, которые гипотетически существуют на повестке дня", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают шансы на подобное развитие событий.

https://ria.ru/20230823/medvedev-1891635113.html

россия

польша

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий медведев, польша, белоруссия, дмитрий песков, безопасность