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В Кремле прокомментировали статью Медведева в "Российской газете" - РИА Новости, 03.11.2023
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13:28 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/medvedev-1907167813.html
В Кремле прокомментировали статью Медведева в "Российской газете"
В Кремле прокомментировали статью Медведева в "Российской газете" - РИА Новости, 03.11.2023
В Кремле прокомментировали статью Медведева в "Российской газете"
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье, где говорилось о возможности прямого столкновения Польши с Белоруссией и Россией, провел глубокий... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T13:28
2023-11-03T13:28
россия
дмитрий медведев
польша
белоруссия
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье, где говорилось о возможности прямого столкновения Польши с Белоруссией и Россией, провел глубокий анализ ситуации с изложением различных сценариев, которые гипотетически существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Медведев в своей статье в "Российской газете" написал, что наращивание военного потенциала самой Польши и польского военного присутствия на Украине может спровоцировать прямое столкновение Варшавы с Белоруссией и Россией. "Вряд ли это уместный вопрос. В данном случае очень глубокий анализ ситуации с изложением различных сценариев Дмитрий Анатольевич привёл в такой обширной статье в "Российской газете", поэтому, да, действительно, там разные сценарии описаны, которые гипотетически существуют на повестке дня", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают шансы на подобное развитие событий.
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россия, дмитрий медведев, польша, белоруссия, дмитрий песков, безопасность
Россия, Дмитрий Медведев, Польша, Белоруссия, Дмитрий Песков, Безопасность
В Кремле прокомментировали статью Медведева в "Российской газете"

Песков: Медведев в статье для РГ привел различные гипотетические сценарии

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье, где говорилось о возможности прямого столкновения Польши с Белоруссией и Россией, провел глубокий анализ ситуации с изложением различных сценариев, которые гипотетически существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Медведев в своей статье в "Российской газете" написал, что наращивание военного потенциала самой Польши и польского военного присутствия на Украине может спровоцировать прямое столкновение Варшавы с Белоруссией и Россией.
"Вряд ли это уместный вопрос. В данном случае очень глубокий анализ ситуации с изложением различных сценариев Дмитрий Анатольевич привёл в такой обширной статье в "Российской газете", поэтому, да, действительно, там разные сценарии описаны, которые гипотетически существуют на повестке дня", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают шансы на подобное развитие событий.
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РоссияДмитрий МедведевПольшаБелоруссияДмитрий ПесковБезопасность
 
 
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