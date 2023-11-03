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Маск считает, что ИИ освободит людей от необходимости работать
Маск считает, что ИИ освободит людей от необходимости работать - РИА Новости, 03.11.2023
Маск считает, что ИИ освободит людей от необходимости работать
Американский предприниматель Илон Маск заявил британскому премьер-министру Риши Сунаку, что искусственный интеллект (ИИ) со временем освободит людей от... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T02:32
2023-11-03T02:32
2023-11-03T02:32
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил британскому премьер-министру Риши Сунаку, что искусственный интеллект (ИИ) со временем освободит людей от необходимости работать. Беседа Маска и Сунака состоялась по итогам первой глобальной конференции по вопросам ИИ, проходившей в Великобритании. "Наступит момент, когда работа станет не нужна, вы сможете работать, только если захотите, для личного удовлетворения", - сказал Маск, слова которого приводит газета Telegraph. Сунак с этим не согласился, заявив, что, по его мнению, "работа придает людям смысл". Маск также призвал премьера вводить налоговые льготы для предпринимателей в Британии, чтобы стимулировать их к созданию новых инновационных компаний в сфере технологий. Первая глобальная конференция по вопросам искусственного интеллекта проходила в Великобритании 1-2 ноября. В мероприятии принимали участие представители правительств разных стран, лидирующих компаний и экспертов в области ИИ. Ранее в британском правительстве высказывали опасения, что технологии искусственного интеллекта в скором времени продвинутся настолько, что позволят создавать оружие массового поражения или выйдут из-под контроля человека. В связи с этим на конференции обсуждались риски использования ИИ со злым умыслом в целях конструирования биологического оружия или осуществления кибератак.
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великобритания, илон маск, риши сунак, в мире, технологии
Великобритания, Илон Маск, Риши Сунак, В мире, Технологии
Маск считает, что ИИ освободит людей от необходимости работать
Маск заявил Сунаку, что ИИ освободит людей от необходимости работать
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
Американский предприниматель Илон Маск заявил
британскому премьер-министру Риши Сунаку, что искусственный интеллект (ИИ) со временем освободит людей от необходимости работать.
Беседа Маска и Сунака состоялась по итогам первой глобальной конференции по вопросам ИИ, проходившей в Великобритании
.
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"Наступит момент, когда работа станет не нужна, вы сможете работать, только если захотите, для личного удовлетворения", - сказал Маск, слова которого приводит газета Telegraph.
Сунак с этим не согласился, заявив, что, по его мнению, "работа придает людям смысл".
Маск также призвал премьера вводить налоговые льготы для предпринимателей в Британии, чтобы стимулировать их к созданию новых инновационных компаний в сфере технологий.
Первая глобальная конференция по вопросам искусственного интеллекта проходила в Великобритании 1-2 ноября. В мероприятии принимали участие представители правительств разных стран, лидирующих компаний и экспертов в области ИИ. Ранее в британском правительстве высказывали опасения, что технологии искусственного интеллекта в скором времени продвинутся настолько, что позволят создавать оружие массового поражения или выйдут из-под контроля человека. В связи с этим на конференции обсуждались риски использования ИИ со злым умыслом в целях конструирования биологического оружия или осуществления кибератак.
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