СК предварительно оценил ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы
СК оценил ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы в сотни миллионов рублей
© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ущерб от массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы мог составить сотни миллионов рублей, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале.
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"По предварительным данным, ущерб, причиненный в результате массовых беспорядков, составил сотни миллионов рублей. Для определения точной суммы ущерба назначены необходимые экспертизы", — говорится в публикации.
В СК подчеркнули, что установили личности более 20 подозреваемых — активных участников событий. Ведомство напомнило, что за участие в массовых беспорядках, которые сопровождаются насилием и погромами, грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет, а за их организацию — до 15 лет.
В воскресенье вечером жители Махачкалы прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ, куда прибыл рейс из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины. Начались беспорядки.
Авиагавань временно закрыли, самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы. На место прибыли силовики, и вскоре Росавиация сообщила об освобождении ВПП от несанкционированно проникших людей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков. Установлены личности 150 человек, 83 из них задержали. По данным Минздрава Дагестана, при событиях в аэропорту пострадали более 20 человек — как силовики, так и гражданские.
Президент Владимир Путин заявил, что произошедшие беспорядки были инспирированы в том числе через социальные сети с территории Украины под руководством западных спецслужб.