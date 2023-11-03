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СК предварительно оценил ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 03.11.2023
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14:54 03.11.2023 (обновлено: 15:49 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/makhachkala-1907192623.html
СК предварительно оценил ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы
СК предварительно оценил ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 03.11.2023
СК предварительно оценил ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы
Ущерб от массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы мог составить сотни миллионов рублей, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:54
2023-11-03T15:49
происшествия
махачкала
россия
следственный комитет россии (ск рф)
беспорядки в аэропорту махачкалы
тель-авив
израиль
владимир путин
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ущерб от массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы мог составить сотни миллионов рублей, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале.&quot;По предварительным данным, ущерб, причиненный в результате массовых беспорядков, составил сотни миллионов рублей. Для определения точной суммы ущерба назначены необходимые экспертизы&quot;, — говорится в публикации.В СК подчеркнули, что установили личности более 20 подозреваемых — активных участников событий. Ведомство напомнило, что за участие в массовых беспорядках, которые сопровождаются насилием и погромами, грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет, а за их организацию — до 15 лет.В воскресенье вечером жители Махачкалы прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ, куда прибыл рейс из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины. Начались беспорядки.Авиагавань временно закрыли, самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы. На место прибыли силовики, и вскоре Росавиация сообщила об освобождении ВПП от несанкционированно проникших людей.Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков. Установлены личности 150 человек, 83 из них задержали. По данным Минздрава Дагестана, при событиях в аэропорту пострадали более 20 человек — как силовики, так и гражданские.Президент Владимир Путин заявил, что произошедшие беспорядки были инспирированы в том числе через социальные сети с территории Украины под руководством западных спецслужб.
https://ria.ru/20231030/melikov-1906048634.html
https://ria.ru/20231030/aeroport-1906162158.html
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происшествия, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф), беспорядки в аэропорту махачкалы, тель-авив, израиль, владимир путин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Происшествия, Махачкала, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Тель-Авив, Израиль, Владимир Путин, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
СК предварительно оценил ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы

СК оценил ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы в сотни миллионов рублей

© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ущерб от массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы мог составить сотни миллионов рублей, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале.
«

"По предварительным данным, ущерб, причиненный в результате массовых беспорядков, составил сотни миллионов рублей. Для определения точной суммы ущерба назначены необходимые экспертизы", — говорится в публикации.

В СК подчеркнули, что установили личности более 20 подозреваемых — активных участников событий. Ведомство напомнило, что за участие в массовых беспорядках, которые сопровождаются насилием и погромами, грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет, а за их организацию — до 15 лет.
В воскресенье вечером жители Махачкалы прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ, куда прибыл рейс из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины. Начались беспорядки.
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Авиагавань временно закрыли, самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы. На место прибыли силовики, и вскоре Росавиация сообщила об освобождении ВПП от несанкционированно проникших людей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков. Установлены личности 150 человек, 83 из них задержали. По данным Минздрава Дагестана, при событиях в аэропорту пострадали более 20 человек — как силовики, так и гражданские.
Президент Владимир Путин заявил, что произошедшие беспорядки были инспирированы в том числе через социальные сети с территории Украины под руководством западных спецслужб.
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ПроисшествияМахачкалаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Беспорядки в аэропорту МахачкалыТель-АвивИзраильВладимир ПутинФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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