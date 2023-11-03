https://ria.ru/20231103/lyubertsy-1907345715.html

В Люберцах появится импортозамещающее производство на земле за один рубль

В Люберцах появится импортозамещающее производство на земле за один рубль - РИА Новости, 03.11.2023

В Люберцах появится импортозамещающее производство на земле за один рубль

Новое деревообрабатывающее производство будет запущено инвестором в подмосковных Люберцах на участке, выделенном по региональной программе "Земля за 1 рубль",... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T23:37

2023-11-03T23:37

2023-11-03T23:37

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Новое деревообрабатывающее производство будет запущено инвестором в подмосковных Люберцах на участке, выделенном по региональной программе "Земля за 1 рубль", сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Деревообрабатывающее производство должно заместить импортные строительные материалы из дерева. "В рамках реализации инвестпроекта компания "СтройСнаб" займется обработкой древесины, а также наладит производство изделий из дерева. Приступить к строительству первого цеха инвестор планирует уже в четвертом квартале 2024 года. Весь проект будет реализован в течение трех лет. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 170 миллионов рублей. На новом предприятии появятся около 30 рабочих мест для жителей округа", — приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой. Данная компания работает с древесиной и отделочными материалами из дерева с 1996 года. На текущий момент у нее есть действующее производство в Вологодской области. Участие в программе "Земля за 1 рубль" позволит компании создать еще одно производство в Подмосковье. В свою очередь, министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова заявила, что с компанией заключен договор аренды участка земли площадью 1,3 гектара по ставке один рубль в год для возведения производственного помещения. По данным пресс-службы, в регионе фирма запустит два цеха – по деревообработке и изготовлению изделий из древесины.

https://ria.ru/20231012/kompanii-1902265709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, московская область (подмосковье), вологодская область, люберцы