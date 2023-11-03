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В Люберцах появится импортозамещающее производство на земле за один рубль - РИА Новости, 03.11.2023
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Новости Подмосковья
 
23:37 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/lyubertsy-1907345715.html
В Люберцах появится импортозамещающее производство на земле за один рубль
В Люберцах появится импортозамещающее производство на земле за один рубль - РИА Новости, 03.11.2023
В Люберцах появится импортозамещающее производство на земле за один рубль
Новое деревообрабатывающее производство будет запущено инвестором в подмосковных Люберцах на участке, выделенном по региональной программе "Земля за 1 рубль",... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T23:37
2023-11-03T23:37
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экономика
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Новое деревообрабатывающее производство будет запущено инвестором в подмосковных Люберцах на участке, выделенном по региональной программе "Земля за 1 рубль", сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Деревообрабатывающее производство должно заместить импортные строительные материалы из дерева. "В рамках реализации инвестпроекта компания "СтройСнаб" займется обработкой древесины, а также наладит производство изделий из дерева. Приступить к строительству первого цеха инвестор планирует уже в четвертом квартале 2024 года. Весь проект будет реализован в течение трех лет. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 170 миллионов рублей. На новом предприятии появятся около 30 рабочих мест для жителей округа", — приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой. Данная компания работает с древесиной и отделочными материалами из дерева с 1996 года. На текущий момент у нее есть действующее производство в Вологодской области. Участие в программе "Земля за 1 рубль" позволит компании создать еще одно производство в Подмосковье. В свою очередь, министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова заявила, что с компанией заключен договор аренды участка земли площадью 1,3 гектара по ставке один рубль в год для возведения производственного помещения. По данным пресс-службы, в регионе фирма запустит два цеха – по деревообработке и изготовлению изделий из древесины.
https://ria.ru/20231012/kompanii-1902265709.html
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экономика, московская область (подмосковье), вологодская область, люберцы
Новости Подмосковья, Экономика, Московская область (Подмосковье), Вологодская область, Люберцы

В Люберцах появится импортозамещающее производство на земле за один рубль

CC BY 4.0 / Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области / Cropped image / Технопарк "Лидер" в Люберцах
Технопарк Лидер в Люберцах - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
CC BY 4.0 / Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области / Cropped image /
Технопарк "Лидер" в Люберцах. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Новое деревообрабатывающее производство будет запущено инвестором в подмосковных Люберцах на участке, выделенном по региональной программе "Земля за 1 рубль", сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Деревообрабатывающее производство должно заместить импортные строительные материалы из дерева.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Более 100 компаний Подмосковья воспользовались "Землей за один рубль"
12 октября, 14:49
«
"В рамках реализации инвестпроекта компания "СтройСнаб" займется обработкой древесины, а также наладит производство изделий из дерева. Приступить к строительству первого цеха инвестор планирует уже в четвертом квартале 2024 года. Весь проект будет реализован в течение трех лет. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 170 миллионов рублей. На новом предприятии появятся около 30 рабочих мест для жителей округа", — приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.
Данная компания работает с древесиной и отделочными материалами из дерева с 1996 года. На текущий момент у нее есть действующее производство в Вологодской области. Участие в программе "Земля за 1 рубль" позволит компании создать еще одно производство в Подмосковье.
В свою очередь, министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова заявила, что с компанией заключен договор аренды участка земли площадью 1,3 гектара по ставке один рубль в год для возведения производственного помещения.
По данным пресс-службы, в регионе фирма запустит два цеха – по деревообработке и изготовлению изделий из древесины.
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
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23 октября, 13:02
 
Новости ПодмосковьяЭкономикаМосковская область (Подмосковье)Вологодская областьЛюберцы
 
 
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