https://ria.ru/20231103/lukashenko-1907322199.html

Минск не парится по поводу протестов Литвы против БелАЭС, заявил Лукашенко

Минск не парится по поводу протестов Литвы против БелАЭС, заявил Лукашенко - РИА Новости, 03.11.2023

Минск не парится по поводу протестов Литвы против БелАЭС, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике особо "не парятся" из-за направляемых Литвой писем с протестами против ввода Белорусской АЭС в РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T19:48

2023-11-03T19:48

2023-11-03T19:48

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игналинская аэс

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МИНСК, 3 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике особо "не парятся" из-за направляемых Литвой писем с протестами против ввода Белорусской АЭС в эксплуатацию. Слова президента приводит в пятницу официальный сайт президента Белоруссии."Это бешеные прислали ноту. Народ Литвы никакого отношения к этим бешеным не имеет. Поверьте, я знаю, что там происходит. Там верхушка живет сама по себе. Знаю даже дедушек и родителей тех, кто сегодня руководит Литвой", - сказал Лукашенко, комментируя ноту литовской стороны в связи с вводом в эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС. Он напомнил, что в свое время приглашал специалистов с закрытой в Литве Игналинской АЭС в Белоруссию, предлагал сотрудничество "без камня за пазухой". "Но они (власти Литвы – ред.) по команде определенных людей из-за океана строили иную политику. Это уже не первая нота. Пусть шлют. У нас места в унитазах хватает. Поэтому пускай присылают", - отметил президент. Лукашенко подчеркнул, что процесс строительства БелАЭС был абсолютно открытым, что подтверждало и МАГАТЭ, в том числе приглашали зарубежных журналистов. "Не хотят - как хотят. Мы особо на эту тему не паримся", - констатировал он. Белоруссия реализовывала в городе Островец Гродненской области проект по строительству атомной электростанции с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи МВт. Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго сообщила 1 ноября 2023 года, что подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока. В эту пятницу генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев передал президенту Белоруссии символический паспорт Белорусской АЭС, который свидетельствует о готовности объекта. Главным противником строительства БелАЭС выступала Литва, власти которой критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициировали запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики.

https://ria.ru/20231103/evrosoyuz-1907283846.html

https://ria.ru/20231103/lukashenko-1907277578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, литва, белоруссия, минск, александр лукашенко, алексей лихачев, белорусская аэс, игналинская аэс, магатэ