https://ria.ru/20231103/lukashenko-1907277578.html
Лукашенко заявил, что Европа однажды "приползет к России"
Лукашенко заявил, что Европа однажды "приползет к России" - РИА Новости, 03.11.2023
Лукашенко заявил, что Европа однажды "приползет к России"
Евросоюз рано или поздно осознает, что с Россией необходимо сотрудничать, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит издание "Беларусь... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T17:03
2023-11-03T17:03
2023-11-03T18:20
в мире
европа
белоруссия
россия
александр лукашенко
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МИНСК, 3 ноя — РИА Новости. Евросоюз рано или поздно осознает, что с Россией необходимо сотрудничать, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит издание "Беларусь сегодня"."Европу сегодня на части рвут американцы, как хотят. А она не может сопротивляться, потому что у нее все на рынке Америки завязано — кредиты, собственность и прочее", — сказал он на встрече с гражданами в городе Островец Гродненской области.По словам главы белорусского государства, рано или поздно "Европа приползет к нам, к России". Кроме того, Лукашенко обратил внимание, что поведение политиков в европейских странах зачастую идет вразрез с интересами народов и стран. "Вы видите, какие там политики. Я на них смотрю как опытный человек — мне иногда плакать хочется. Они же не думают о народе. Отсидел срок, два, пошел, украл чего-то, в карман положил и уехал куда-то. Точно так, говорят, и Зеленский готовится куда-то (с Украины. — Прим. ред.) смотаться", — добавил президент.Минск же, по его словам, готов сотрудничать с европейскими соседями, если они не будут навязывать своих условий."Это не значит, что завтра там (в Польше после прошедших парламентских выборов. — Прим. ред.) поменяется политика в отношении Беларуси. По закрытым каналам мы с ними разговариваем, они предъявляют мне какие-то условия: "Ты там этого отпусти, этого отпусти". Он закон нарушил, как я его отпущу? Для этого должны быть определенные условия. Мы суверенное, независимое государство", — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.Президент республики выразил уверенность, что рано или поздно Минск восстановит отношения и с Вильнюсом, и с Варшавой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, белоруссия, россия, александр лукашенко
В мире, Европа, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что Европа однажды "приползет к России"
Лукашенко: рано или поздно Европа осознает необходимость сотрудничать с Россией
МИНСК, 3 ноя — РИА Новости.
Евросоюз рано или поздно осознает, что с Россией необходимо сотрудничать, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит издание "Беларусь сегодня"
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"Европу сегодня на части рвут американцы, как хотят. А она не может сопротивляться, потому что у нее все на рынке Америки завязано — кредиты, собственность и прочее", — сказал он на встрече с гражданами в городе Островец Гродненской области.
По словам главы белорусского государства, рано или поздно "Европа приползет к нам, к России".
Кроме того, Лукашенко обратил внимание, что поведение политиков в европейских странах зачастую идет вразрез с интересами народов и стран.
"Вы видите, какие там политики. Я на них смотрю как опытный человек — мне иногда плакать хочется. Они же не думают о народе. Отсидел срок, два, пошел, украл чего-то, в карман положил и уехал куда-то. Точно так, говорят, и Зеленский готовится куда-то (с Украины
. — Прим. ред.) смотаться", — добавил президент.
Минск же, по его словам, готов сотрудничать с европейскими соседями, если они не будут навязывать своих условий.
"Это не значит, что завтра там (в Польше после прошедших парламентских выборов. — Прим. ред.) поменяется политика в отношении Беларуси. По закрытым каналам мы с ними разговариваем, они предъявляют мне какие-то условия: "Ты там этого отпусти, этого отпусти". Он закон нарушил, как я его отпущу? Для этого должны быть определенные условия. Мы суверенное, независимое государство", — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
Президент республики выразил уверенность, что рано или поздно Минск восстановит отношения и с Вильнюсом, и с Варшавой.
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