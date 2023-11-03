https://ria.ru/20231103/lukashenko-1907277578.html

Лукашенко заявил, что Европа однажды "приползет к России"

Лукашенко заявил, что Европа однажды "приползет к России" - РИА Новости, 03.11.2023

Лукашенко заявил, что Европа однажды "приползет к России"

Евросоюз рано или поздно осознает, что с Россией необходимо сотрудничать, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит издание "Беларусь... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T17:03

2023-11-03T17:03

2023-11-03T18:20

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европа

белоруссия

россия

александр лукашенко

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МИНСК, 3 ноя — РИА Новости. Евросоюз рано или поздно осознает, что с Россией необходимо сотрудничать, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит издание "Беларусь сегодня"."Европу сегодня на части рвут американцы, как хотят. А она не может сопротивляться, потому что у нее все на рынке Америки завязано — кредиты, собственность и прочее", — сказал он на встрече с гражданами в городе Островец Гродненской области.По словам главы белорусского государства, рано или поздно "Европа приползет к нам, к России". Кроме того, Лукашенко обратил внимание, что поведение политиков в европейских странах зачастую идет вразрез с интересами народов и стран. "Вы видите, какие там политики. Я на них смотрю как опытный человек — мне иногда плакать хочется. Они же не думают о народе. Отсидел срок, два, пошел, украл чего-то, в карман положил и уехал куда-то. Точно так, говорят, и Зеленский готовится куда-то (с Украины. — Прим. ред.) смотаться", — добавил президент.Минск же, по его словам, готов сотрудничать с европейскими соседями, если они не будут навязывать своих условий."Это не значит, что завтра там (в Польше после прошедших парламентских выборов. — Прим. ред.) поменяется политика в отношении Беларуси. По закрытым каналам мы с ними разговариваем, они предъявляют мне какие-то условия: "Ты там этого отпусти, этого отпусти". Он закон нарушил, как я его отпущу? Для этого должны быть определенные условия. Мы суверенное, независимое государство", — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.Президент республики выразил уверенность, что рано или поздно Минск восстановит отношения и с Вильнюсом, и с Варшавой.

https://ria.ru/20231030/lukashenko-1906122361.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, европа, белоруссия, россия, александр лукашенко