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Израиль разбомбил приют для беженцев в Газе, десятки человек погибли

Израиль разбомбил приют для беженцев в Газе, десятки человек погибли - РИА Новости, 04.11.2023

Израиль разбомбил приют для беженцев в Газе, десятки человек погибли

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по школе в секторе Газа, где укрывались беженцы, жертвами стали десятки человек, передает палестинское информационное РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-03T22:58

2023-11-03T22:58

2023-11-04T00:07

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ТУНИС, 3 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по школе в секторе Газа, где укрывались беженцы, жертвами стали десятки человек, передает палестинское информационное агентство WAFA."Авиация оккупантов разбомбила школу Усамы бен Заида, в которой проживают тысячи перемещенных лиц, в районе Аль-Сафтави на севере сектора Газа, в результате чего десятки были убиты и ранены", — говорится в публикации.По информации СМИ, это учебное учреждение приняло людей по линии Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).Это не первый подобный обстрел со стороны ЦАХАЛ. Во вторник и среду израильские войска нанесли удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на движение ХАМАС, по меньшей мере 195 человек погибли, еще 777 пострадали.В свою очередь, представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль атаковал лагерь беженцев при попытке ликвидировать командира палестинского движения. Он назвал жертвы среди гражданских трагедией, но ответственность за их гибель возложил на руководство ХАМАС.Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в среду предупредило, что обстрел израильскими силами Джебалии могут приравнять к военному преступлению.Конфликт между ХАМАС и ИзраилемПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.

https://ria.ru/20231103/gaza-1907342496.html

https://ria.ru/20231103/voyna-1907285017.html

https://ria.ru/20231103/zhenschiny-1907342217.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон