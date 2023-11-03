https://ria.ru/20231103/krizis-1907155196.html

Экс-министр ФРГ сравнил ситуацию на Ближнем Востоке с событиями 1914 года

Экс-министр ФРГ сравнил ситуацию на Ближнем Востоке с событиями 1914 года - РИА Новости, 03.11.2023

Экс-министр ФРГ сравнил ситуацию на Ближнем Востоке с событиями 1914 года

Нынешний кризис вокруг сектора Газа подталкивает Ближний Восток к грани мирового конфликта, считает экс-глава МИД Германии, бывший вице-канцлер Йошка Фишер. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T12:38

2023-11-03T12:38

2023-11-03T12:38

в мире

израиль

йошка фишер

сектор газа

германия

ближний восток

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РИМ, 3 ноя – РИА Новости. Нынешний кризис вокруг сектора Газа подталкивает Ближний Восток к грани мирового конфликта, считает экс-глава МИД Германии, бывший вице-канцлер Йошка Фишер. "Трудно не думать о 1914 годе, когда события приобрели неконтролируемую динамику и ускорили Первую мировую войну", - заявил известный европейский политик в интервью, которое в пятницу опубликовала итальянская газета Corriere della Sera. По словам Фишера, сейчас речь идет о "новой геополитической поляризации, в которой никто не получит преимуществ". Он указал, что происходит возникновение нового мирового порядка, в котором Запад встал на сторону Киева и Тель-Авива, тогда как Россия и Китай, как и почти весь так называемый Глобальный Юг, оказались на противоположной стороне. "Это динамика, которую Запад просто не может позволить себе принять", - отметил экс-министр. По его мнению, "необходимо приложить титанические дипломатические усилия, чтобы остановить ее". Фишер обратил внимание, что помимо конфликтов на Украине и Ближнем Востоке потенциальные очаги войны находятся на Кавказе, на Балканах между Сербией и Косово, а также в Африке, в зоне Сахеля. "Растет опасность военного столкновения в Китайском море и Тайваньском проливе, в которое в конечном счете могут оказаться непосредственно вовлечены американская и китайская сверхдержавы", - констатировал он. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231103/khezbolla-1907150598.html

https://ria.ru/20231103/izrail-1907104569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, йошка фишер, сектор газа, германия, ближний восток