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Экс-чиновник ООН рассказал о последствиях критики Израиля в США - РИА Новости, 03.11.2023
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08:50 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/kritika-1907094532.html
Экс-чиновник ООН рассказал о последствиях критики Израиля в США
Экс-чиновник ООН рассказал о последствиях критики Израиля в США - РИА Новости, 03.11.2023
Экс-чиновник ООН рассказал о последствиях критики Израиля в США
В США человека, смеющего критиковать Израиль за нарушение прав человека, могут наказать власти, или даже университеты, если он учащийся, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T08:50
2023-11-03T08:50
в мире
сша
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 3 ноя – РИА Новости. В США человека, смеющего критиковать Израиль за нарушение прав человека, могут наказать власти, или даже университеты, если он учащийся, заявил РИА Новости бывший директор нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохаибер. Ранее Мохаибер уволился из ООН из-за подхода организации к палестино-израильскому урегулированию. Высокопоставленный чиновник перестал работать в ООН 1 ноября. "Я сейчас нахожусь в США. И в США есть федеральное правительство, есть правительства штатов, есть местные власти, есть университеты, которые наказывают людей, смеющих высказываться против нарушений прав человека, совершаемых Израилем. Вас могут выгнать из школы. Вас могут наказать в университете, вы можете потерять работу или контракт", - рассказал Мохаибер. "И это активно применяется на Западе – не только в США, но и во многих частях Европы. Это нарушает международные гарантии свободы выражения. Я не видел репрессий на Западе подобного масштаба с "холодной войны", - добавил он.
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в мире, сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Экс-чиновник ООН рассказал о последствиях критики Израиля в США

Экс-чиновник ООН: в США наказывают за критику нарушения Израилем прав человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на вечерний Манхэттен
Вид на вечерний Манхэттен - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ООН, 3 ноя – РИА Новости. В США человека, смеющего критиковать Израиль за нарушение прав человека, могут наказать власти, или даже университеты, если он учащийся, заявил РИА Новости бывший директор нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохаибер.
Ранее Мохаибер уволился из ООН из-за подхода организации к палестино-израильскому урегулированию. Высокопоставленный чиновник перестал работать в ООН 1 ноября.
"Я сейчас нахожусь в США. И в США есть федеральное правительство, есть правительства штатов, есть местные власти, есть университеты, которые наказывают людей, смеющих высказываться против нарушений прав человека, совершаемых Израилем. Вас могут выгнать из школы. Вас могут наказать в университете, вы можете потерять работу или контракт", - рассказал Мохаибер.
"И это активно применяется на Западе – не только в США, но и во многих частях Европы. Это нарушает международные гарантии свободы выражения. Я не видел репрессий на Западе подобного масштаба с "холодной войны", - добавил он.
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В миреСШАИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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