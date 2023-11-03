https://ria.ru/20231103/kreditka-1907073679.html

Адвокат предупредил о неожиданных долгах по кредитке

Адвокат предупредил о неожиданных долгах по кредитке - РИА Новости, 03.11.2023

Адвокат предупредил о неожиданных долгах по кредитке

Долги по кредитной карте могут появляться, даже если клиент банка ее не использует, рассказал агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T02:17

2023-11-03T02:17

2023-11-03T02:17

экономика

россия

кирилл данилов

кредитные карты

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Долги по кредитной карте могут появляться, даже если клиент банка ее не использует, рассказал агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.Чаще всего это касается кредиток, выдаваемых банками при оформлении других продуктов — иногда в качестве навязанной услуги. В любом случае, карта привязана к определенному счету и в зависимости от условий договора может быть задействована банком.Например, кредиткой могут быть оплачены дополнительные сервисы — СМС-информирования или подписки, если они оформлены на тот же счет, и на нем нет денег. Или клиент дал добро на погашение задолженностей по другим счетам с кредитки. Все это обычно прописано в банковском договоре.Там же указано, как именно активируется карта. По общему правилу считается, что для этого необходима любая операция со вводом ПИН-кода (снятие денег, получение выписки). Но иногда банки делают так, что карта по умолчанию считается активированной с момента получения, когда клиент расписывается.“Отсутствие фактического использования карты не может застраховать клиента от возникновения задолженности”, - предупреждает Данилов. Поэтому необходимо тщательно изучить банковский договор, где должны быть прописаны все вышеупомянутые тонкости.Если клиент желает закрыть кредитку, ему прежде всего следует погасить долги по ней, а затем подать в банк заявление о расторжении договора и закрытии счета. Следует также взять справку, чтобы по кредитке не было претензий в дальнейшем.

https://ria.ru/20231024/kreditki-1904832721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, кирилл данилов, кредитные карты