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Более 620 человек в пятницу смогут покинуть Газу, заявили на КПП “Рафах” - РИА Новости, 03.11.2023
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04:20 03.11.2023 (обновлено: 04:42 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/kpp-1907083561.html
Более 620 человек в пятницу смогут покинуть Газу, заявили на КПП “Рафах”
Более 620 человек в пятницу смогут покинуть Газу, заявили на КПП “Рафах” - РИА Новости, 03.11.2023
Более 620 человек в пятницу смогут покинуть Газу, заявили на КПП “Рафах”
Более 620 человек, включая лиц с двойным гражданством, по уточнённым данным, смогут покинуть палестинский сектор Газа в пятницу, следует из списка,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T04:20
2023-11-03T04:42
в мире
египет
греция
швейцария
раф
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 3 ноя - РИА Новости. Более 620 человек, включая лиц с двойным гражданством, по уточнённым данным, смогут покинуть палестинский сектор Газа в пятницу, следует из списка, опубликованного администрацией КПП "Рафах" в социальных сетях.Согласно списку из 621 человека, среди эвакуируемых в пятницу, есть как иностранные граждане, так и палестинцы, имеющие двойное гражданство. Список разделен на обладателей паспортов США, их - подавляющее большинство, а также Великобритании, Италии, Германии, Франции и Мексики.Российских граждан в списке эвакуируемых из анклава обладателей иностранных паспортов нет.В четверг вечером представитель КПП "Рафах" Ваиль Абу Омар сообщил РИА Новости, что погранпереход за день пересекли более 400 человек.Возможность покинуть палестинский сектор Газа, где идут военные действия, в четверг получили около 600 человек, имеющих гражданства других стран. Как следует из списка, полученного РИА Новости от администрации контрольно-пропускного пункта (КПП) "Рафах" на границе между сектором и Египтом, в списке граждане Греции, Швейцарии, Нидерландов, Италии, Бахрейна.МИД Египта сообщил, что принимает усилия для эвакуации из сектора Газа около семи тысяч иностранцев из более чем 60 стран.
https://ria.ru/20231103/gumanitarnaya_pomosch-1907082435.html
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в мире, египет, греция, швейцария, раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Египет, Греция, Швейцария, РАФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Более 620 человек в пятницу смогут покинуть Газу, заявили на КПП “Рафах”

Администрация КПП “Рафах”: более 620 человек смогут в пятницу покинуть Газу

© AP Photo / Adel HanaКПП "Рафах"
КПП Рафах - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Adel Hana
КПП "Рафах". Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУНИС, 3 ноя - РИА Новости. Более 620 человек, включая лиц с двойным гражданством, по уточнённым данным, смогут покинуть палестинский сектор Газа в пятницу, следует из списка, опубликованного администрацией КПП "Рафах" в социальных сетях.
Согласно списку из 621 человека, среди эвакуируемых в пятницу, есть как иностранные граждане, так и палестинцы, имеющие двойное гражданство. Список разделен на обладателей паспортов США, их - подавляющее большинство, а также Великобритании, Италии, Германии, Франции и Мексики.
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Два самолета МЧС доставят в Газу 28 тонн гуманитарного груза
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Российских граждан в списке эвакуируемых из анклава обладателей иностранных паспортов нет.
В четверг вечером представитель КПП "Рафах" Ваиль Абу Омар сообщил РИА Новости, что погранпереход за день пересекли более 400 человек.
Возможность покинуть палестинский сектор Газа, где идут военные действия, в четверг получили около 600 человек, имеющих гражданства других стран. Как следует из списка, полученного РИА Новости от администрации контрольно-пропускного пункта (КПП) "Рафах" на границе между сектором и Египтом, в списке граждане Греции, Швейцарии, Нидерландов, Италии, Бахрейна.
МИД Египта сообщил, что принимает усилия для эвакуации из сектора Газа около семи тысяч иностранцев из более чем 60 стран.
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Вчера, 12:38
 
В миреЕгипетГрецияШвейцарияРАФОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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