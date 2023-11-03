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Новое здание построят для реабилитационного центра в подмосковном Королеве - РИА Новости, 03.11.2023
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16:38 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/korolev-1907266352.html
Новое здание построят для реабилитационного центра в подмосковном Королеве
Новое здание построят для реабилитационного центра в подмосковном Королеве - РИА Новости, 03.11.2023
Новое здание построят для реабилитационного центра в подмосковном Королеве
Для реабилитационного детского центра "Забота", работающего в подмосковном Королеве, построят новое здание, старое уже снесли, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:38
2023-11-03T16:38
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Для реабилитационного детского центра "Забота", работающего в подмосковном Королеве, построят новое здание, старое уже снесли, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Центр работает в Королеве с 1994 года. Здесь помогают детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и оставшимся без попечения родителей, детям с ограниченными возможностями здоровья. Работу ведут опытные педагоги и психологи. Одно из зданий центра в микрорайоне Болшево 1950-х годов постройки за время эксплуатации перестало соответствовать требованиям санитарной и пожарной безопасности, старое деревянное строение решено было снести, а на его месте построить новый реабилитационный центр. К работе приступили в этом году. Площадь нового центра составит более 550 квадратных метров. Современный проект и оборудование позволят значительно расширить спектр услуг, добавить в штат центра медицинских специалистов для помощи детям с различными заболеваниями. В настоящее время строители полностью подготовили котлован здания, завершили обустройство фундамента и стен. Все работы планируют завершить в 2024 году.
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королев, болшево
Королев, Болшево

Новое здание построят для реабилитационного центра в подмосковном Королеве

© Пресс-служба администрации КоролеваПроектное решение нового здания для реабилитационного центра в подмосковном Королеве
Проектное решение нового здания для реабилитационного центра в подмосковном Королеве
© Пресс-служба администрации Королева
Проектное решение нового здания для реабилитационного центра в подмосковном Королеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Для реабилитационного детского центра "Забота", работающего в подмосковном Королеве, построят новое здание, старое уже снесли, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Центр работает в Королеве с 1994 года. Здесь помогают детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и оставшимся без попечения родителей, детям с ограниченными возможностями здоровья. Работу ведут опытные педагоги и психологи.
Детсад для нового микрорайона начали строить в подмосковном Королеве - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Детсад для нового микрорайона начали строить в подмосковном Королеве
Вчера, 13:34
Одно из зданий центра в микрорайоне Болшево 1950-х годов постройки за время эксплуатации перестало соответствовать требованиям санитарной и пожарной безопасности, старое деревянное строение решено было снести, а на его месте построить новый реабилитационный центр.
К работе приступили в этом году. Площадь нового центра составит более 550 квадратных метров. Современный проект и оборудование позволят значительно расширить спектр услуг, добавить в штат центра медицинских специалистов для помощи детям с различными заболеваниями.
В настоящее время строители полностью подготовили котлован здания, завершили обустройство фундамента и стен. Все работы планируют завершить в 2024 году.
 
КоролевБолшево
 
 
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