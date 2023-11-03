https://ria.ru/20231103/korolev-1907266352.html

Новое здание построят для реабилитационного центра в подмосковном Королеве

Новое здание построят для реабилитационного центра в подмосковном Королеве - РИА Новости, 03.11.2023

Новое здание построят для реабилитационного центра в подмосковном Королеве

Для реабилитационного детского центра "Забота", работающего в подмосковном Королеве, построят новое здание, старое уже снесли, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:38

2023-11-03T16:38

2023-11-03T16:38

королев

болшево

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Для реабилитационного детского центра "Забота", работающего в подмосковном Королеве, построят новое здание, старое уже снесли, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Центр работает в Королеве с 1994 года. Здесь помогают детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и оставшимся без попечения родителей, детям с ограниченными возможностями здоровья. Работу ведут опытные педагоги и психологи. Одно из зданий центра в микрорайоне Болшево 1950-х годов постройки за время эксплуатации перестало соответствовать требованиям санитарной и пожарной безопасности, старое деревянное строение решено было снести, а на его месте построить новый реабилитационный центр. К работе приступили в этом году. Площадь нового центра составит более 550 квадратных метров. Современный проект и оборудование позволят значительно расширить спектр услуг, добавить в штат центра медицинских специалистов для помощи детям с различными заболеваниями. В настоящее время строители полностью подготовили котлован здания, завершили обустройство фундамента и стен. Все работы планируют завершить в 2024 году.

https://ria.ru/20231103/detsad-1907169741.html

королев

болшево

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

королев, болшево