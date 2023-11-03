https://ria.ru/20231103/kontrnastuplenie-1907177659.html
"На последнем издыхании": в США рассказали, как ВСУ подставили Зеленского
"На последнем издыхании": в США рассказали, как ВСУ подставили Зеленского - РИА Новости, 03.11.2023
"На последнем издыхании": в США рассказали, как ВСУ подставили Зеленского
Солдаты ВСУ за время контрнаступления не смогли достичь ни одной поставленной цели, тем самым разочаровав руководство Украины, сообщает американское издание... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:05
2023-11-03T14:05
2023-11-03T14:05
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россия
киев
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Солдаты ВСУ за время контрнаступления не смогли достичь ни одной поставленной цели, тем самым разочаровав руководство Украины, сообщает американское издание Newsweek."Украинское контрнаступление находится на последнем издыхании. До того, как началась эта кампания в июне, украинские чиновники возлагали на нее большие надежды <…>. Пять месяцев спустя ни одна из целей не была достигнута", – отметило издание.Российская армия создала такие серьезные линии обороны, что ВСУ так и не смогли их прорвать, говорится в материале. Кроме того, Россия обладает колоссальной огневой мощью, несравнимой с возможностями украинской армии, добавили в статье."Ограниченные успехи на местах были утеряны, а сами достижения настолько незначительны, что для того, чтобы их заметить, требуется увеличительное стекло", – резюмировали в статье результаты контрнаступления.Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.
https://ria.ru/20231103/kontrnastuplenie-1907095162.html
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в мире, украина, россия, киев, валерий залужный, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
"На последнем издыхании": в США рассказали, как ВСУ подставили Зеленского
Newsweek: ВСУ не смогли достичь ни одной поставленной цели контрнаступления