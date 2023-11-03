https://ria.ru/20231103/klescherev-1907304329.html

Герой России рассказал, как его полк уничтожил более 200 единиц техники ВСУ

Герой России рассказал, как его полк уничтожил более 200 единиц техники ВСУ - РИА Новости, 03.11.2023

Герой России рассказал, как его полк уничтожил более 200 единиц техники ВСУ

Полковник Иван Клещерев в видео, распространенном Минобороны России, рассказал, что мотострелковый полк под его командованием в ходе оборонительных боев... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T18:21

2023-11-03T18:21

2023-11-03T18:21

специальная военная операция на украине

национальный центр управления обороной рф

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Полковник Иван Клещерев в видео, распространенном Минобороны России, рассказал, что мотострелковый полк под его командованием в ходе оборонительных боев уничтожил свыше 200 единиц различной военной техники ВСУ, включая танки Leopard и БМП Bradley. Клещерев удостоен звезды Героя России. Награждение состоялось в Национальном центре управления обороной (НЦУО) в Москве. "Противник, применяя артиллерию, авиацию, также с использованием кассетных боеприпасов предпринимал попытки ведения наступательных действий. Благодаря организованным действиям и знанию боевой задачи полк выполнил поставленную задачу и не допустил продвижения противника, сорвал его наступление. Техники уничтожено более 200 единиц: "Леопарды", "Брэдли", также в последнее время очень много пошло автомобилей иностранного производства", - сообщил полковник после награждения. По словам Клещерева, он горд за свой полк, за свой личный состав. "Эта награда не только моя - эта награда моего подразделения, всего коллектива. Она заслужена общими силами, общими успехами", - подчеркнул полковник.

https://ria.ru/20231103/nastuplenie-1907276239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Герой России Клещерев о том, как его полк сжег более 200 единиц техники ВСУ Герой России Клещерев рассказал, как его полк в обороне сжег более 200 единиц техники ВСУ 2023-11-03T18:21 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)