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Герой России рассказал, как его полк уничтожил более 200 единиц техники ВСУ - РИА Новости, 03.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:21 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/klescherev-1907304329.html
Герой России рассказал, как его полк уничтожил более 200 единиц техники ВСУ
Герой России рассказал, как его полк уничтожил более 200 единиц техники ВСУ - РИА Новости, 03.11.2023
Герой России рассказал, как его полк уничтожил более 200 единиц техники ВСУ
Полковник Иван Клещерев в видео, распространенном Минобороны России, рассказал, что мотострелковый полк под его командованием в ходе оборонительных боев... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T18:21
2023-11-03T18:21
специальная военная операция на украине
национальный центр управления обороной рф
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Полковник Иван Клещерев в видео, распространенном Минобороны России, рассказал, что мотострелковый полк под его командованием в ходе оборонительных боев уничтожил свыше 200 единиц различной военной техники ВСУ, включая танки Leopard и БМП Bradley. Клещерев удостоен звезды Героя России. Награждение состоялось в Национальном центре управления обороной (НЦУО) в Москве. "Противник, применяя артиллерию, авиацию, также с использованием кассетных боеприпасов предпринимал попытки ведения наступательных действий. Благодаря организованным действиям и знанию боевой задачи полк выполнил поставленную задачу и не допустил продвижения противника, сорвал его наступление. Техники уничтожено более 200 единиц: "Леопарды", "Брэдли", также в последнее время очень много пошло автомобилей иностранного производства", - сообщил полковник после награждения. По словам Клещерева, он горд за свой полк, за свой личный состав. "Эта награда не только моя - эта награда моего подразделения, всего коллектива. Она заслужена общими силами, общими успехами", - подчеркнул полковник.
https://ria.ru/20231103/nastuplenie-1907276239.html
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Герой России Клещерев о том, как его полк сжег более 200 единиц техники ВСУ
Герой России Клещерев рассказал, как его полк в обороне сжег более 200 единиц техники ВСУ
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национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Национальный центр управления обороной РФ, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Герой России рассказал, как его полк уничтожил более 200 единиц техники ВСУ

Герой РФ Клещерев рассказал, что его полк уничтожил более 200 единиц техники ВСУ

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Полковник Иван Клещерев в видео, распространенном Минобороны России, рассказал, что мотострелковый полк под его командованием в ходе оборонительных боев уничтожил свыше 200 единиц различной военной техники ВСУ, включая танки Leopard и БМП Bradley.
Клещерев удостоен звезды Героя России. Награждение состоялось в Национальном центре управления обороной (НЦУО) в Москве.
«
"Противник, применяя артиллерию, авиацию, также с использованием кассетных боеприпасов предпринимал попытки ведения наступательных действий. Благодаря организованным действиям и знанию боевой задачи полк выполнил поставленную задачу и не допустил продвижения противника, сорвал его наступление. Техники уничтожено более 200 единиц: "Леопарды", "Брэдли", также в последнее время очень много пошло автомобилей иностранного производства", - сообщил полковник после награждения.
По словам Клещерева, он горд за свой полк, за свой личный состав.
"Эта награда не только моя - эта награда моего подразделения, всего коллектива. Она заслужена общими силами, общими успехами", - подчеркнул полковник.
Работа расчета ПТРК Юрия Щербакова, награжденного звездой Героя России - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Герой России Щербаков рассказал, как его расчет сорвал наступление ВСУ
Вчера, 16:58
 
Специальная военная операция на УкраинеНациональный центр управления обороной РФВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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